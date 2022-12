1 op de 3 Belgen maakt geweld mee via datingapps. “Dit gaat over het topje van de ijsberg”

Een groeiend aantal Belgen gebruikt datingapps. En een groeiend aantal Belgen wordt via die apps slachtoffer van misbruik of geweld, melden hulplijn 1712 en onderzoekers van de UCLL. Maar liefst 1 op de 3 zou al geweld ervaren hebben via een datingapp, al gebeurt het waarschijnlijk nog vaker in de realiteit. “Veel gebruikers zijn zich niet bewust van de risico’s en gevaren.”

Hulplijn 1712 kreeg dit jaar minstens vijftig oproepen over geweld waarbij een datingapp een rol speelde in het contact tussen pleger en slachtoffer. De oproepen gaan onder andere over wraakporno, date rape, sextortion of seksuele afpersing, en grooming (een band met een jong persoon opbouwen zodat je die (seksueel) kan misbruiken, red.).

Quote Veel mensen ervaren schaamte. Denk maar aan iemand die afspreekt via Grindr, maar nog niet uit de kast is. Wim Van de Voorde, Coördinator 1712

“Dit gaat over het topje van de ijsberg”, zegt Wim Van de Voorde, Vlaams coördinator van hulplijn 1712, “want niet elk slachtoffer of elke omstander geeft duidelijk aan dat de datingapp het geweld mee veroorzaakte. Vaak vanuit gevoelens van schuld, schaamte en angst voor een afkeurende omgeving. Denk aan iemand die afsprak via Grindr, maar nog niet uit de kast is, of iemand die een onenightstand thuis uitnodigde.”

Wie van slechte wil is, kan via een datingapp makkelijk een slachtoffer strikken

En niet alleen bij ons is geweld via datingapps een probleem. Uit recent Australisch onderzoek blijkt dat bijna drie op de vier gebruikers van een online datingapp of website de afgelopen vijf jaar online geweld meemaakten en een op de drie gebruikers maakte lichamelijk (seksueel) geweld mee. De moord op David Polfliet, de zaak-‘Eveline’ en de Belgische ‘Tinder Swindler’ zijn enkele bekende voorbeelden van bij ons.

Datingapps creëren nieuwe mogelijkheden voor mensen die online of offline geweld willen plegen. “Je kunt gemakkelijk een vals profiel aanmaken, zonder sociale controle iemands vertrouwen winnen en in alle anonimiteit afspreken. In bijna alle oproepen naar 1712 hoorden we dat de pleger eerst het vertrouwen van het slachtoffer won, al dan niet met zo’n vals profiel”, aldus Van de Voorde.

Wat loopt er allemaal fout op datingapps? Nou, best veel

Er is duidelijk véél ruimte voor verbetering. Hulplijn 1712 en UCLL onderzochten vijf populaire datingapps aan de hand van een aantal criteria. Dat bevestigde meteen hoe makkelijk het is om een vals profiel aan te maken. De apps zijn ook niet transparant in hoe ze met persoonsgegevens omgaan. “Eerder onderzoek toonde al dat de apps persoonsgegevens onvoldoende beschermen. Jammer, zeker in tijden waarin we een stijging zien van digitale stalking”, zegt Anne Groenen, verantwoordelijke van het UCLL expertisecentrum Resilient People.

De onderzoekers checkten ook wat datingapps doen om geweld op te sporen. “De meeste apps hebben richtlijnen over wat kan en niet kan en zetten algoritmes en artificiële intelligentie in om vormen van geweld te weren”, zegt Groenen. “Bij Bumble ontvang je soms bijvoorbeeld een waarschuwing als je een naaktfoto toegestuurd krijgt.”

Ook de aanpak van geweld op de app namen ze onder de loep. Op alle apps, behalve op Happn, kan je geweld rapporteren. Het is echter meestal onduidelijk welke stappen de app daarna onderneemt. Ook de voorwaarden om iets te rapporteren zijn soms onduidelijk, noch welke stappen een slachtoffer kan zetten wanneer een pleger zijn of haar account heeft verwijderd of wanneer het slachtoffer wordt geblokkeerd.

Quote We hebben wel Europese regelge­ving over kinderzit­jes, voedingse­ti­ket­ten en cosmetica, maar voor datingapps bestaat nog niks. Wim Van de Voorde, Coördinator 1712

Ze bekeken ook de sensibilisering en dienstverlening aan slachtoffers door de datingapps. De meesten vermelden niet de beste hulpverlening waar slachtoffers terechtkunnen. Wanneer er hulplijnen of initiatieven vermeld worden, zijn dat vaak Amerikaanse initiatieven. Tips rond veilig online daten communiceren de meeste apps wel, maar vaak niet in het Nederlands of niet aangepast aan de Europese of Belgische context.

“Europa zou kwaliteitsstandaarden en minimumvoorwaarden kunnen opleggen aan alle datingapps actief op onze markt”, zegt Wim Van de Voorde. “We hebben wel Europese regelgeving over kinderzitjes, voedingsetiketten en cosmetica, maar voor datingapps bestaat nog niks.” Veel gebruikers zijn zich niet bewust van de risico’s en gevaren, besluit Anne Groenen. Zulke regelgeving zou alvast een stap in de goede richting zijn.

UCLL en 1712 verzamelden ook een aantal tips om veilig online te daten.

Veilig online daten 1. Geef enkel je contactgegevens als je het vertrouwt. 2. Rapporteer verdachte profielen of mensen die over je grens gaan. 3. Stuur nooit naaktbeelden waarop je je gezicht ziet. Veilig Afspreken? 1. Videobel eerst. 2. Informeer iemand over je afspraak. 3. Spreek af in een publieke ruimte. 4. Bespreek grenzen en wensen. Maak je (online) geweld mee? 1. Rapporteer het geweld dat je meemaakte via de app. 2. Zoek hulp. 3. Doe aangifte bij de politie.

