1 op de 3 Belgen gelooft dat vrouwen minder professionele ambities hebben dan mannen

Steven Van Herreweghe (44) vertoeft elk weekend in het atelier van zijn beste vriend: “Onze gesprekken, da’s therapie”

Hoe een drukbezette televisiepresentator als Steven Van Herreweghe (44) stoom afblaast? Door zich naast zijn beste vriend in diens schildersatelier neer te vlijen. De single papa van 2 vertelt wat hem elk weekend tot rust brengt. “Ik zit in die fase in mijn leven dat ik op zaterdag filterkoffie drink in Vlaamse kantines. Ik was daar bang voor, maar het is supergezellig.”

15 mei