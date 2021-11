Experte consumen­ten­ge­drag waarschuwt voor shopversla­ving door coro­nastress: zo kom je de lockdownpe­ri­o­de door zonder financiële kater

Voor sommigen is een uitstapje naar de supermarkt momenteel het spannendste op hun to-dolijstje, en ook onlinewebshops zien dat we en masse van alles en nog wat in huis halen. Maar dat koopgedrag kan weleens gevaarlijk aflopen. “Veel mensen hebben de neiging om zich door de crisis extra te verwennen, maar shoppen mag geen strategie worden om onze coronastress te verslaan, want dan loert een shopverslaving om de hoek”, aldus consumentengedragexpert aan de VUB Malaika Brengman. Zij deelt dan ook graag haar beste tips om de lockdownperiode niet af te sluiten met een blanco rekening.

24 april