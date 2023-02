1 op de 2 meisjes kreeg al eens een dickpic: zo reageer je het best. “Mannen schrikken als ik dit antwoord stuur”

TV Shania Gooris (22) over perverse berichten op sociale media: “Ik heb al zeker duizend piemels gezien”

In ‘Expeditie Gooris’ beleefden Kenji (21) en Shania Gooris (22) hun absolute droomreis. Maar de twee weten dat bij een leven op televisie ook nadelen horen. Shania Gooris is jammer genoeg ervaringsdeskundige. “Twee vieze berichten per week, beschouw ik als een kalme week”, vertelt ze in een dubbelgesprek met haar broer. En ook hij kan ervan meespreken, in een gesprek over ongepaste berichten en speciale verzoeken. “Iemand vroeg of ik mijn teen in een pot mayonaise wilde steken.”

