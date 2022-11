1 op de 2 kampt met zondagblues. Arts geeft handige tips om dat gevoel te stoppen: “Stort je niet op de wijntjes”

VIDEO. Het weekend van actrice Ruth Becquart en partner Stijn. “Als er niet gewerkt wordt, blijven we liggen”

“Jij bent perfect”, lacht actrice Ruth Becquart (46) naar haar componist Stijn Cole (46). Het koppel is al een kwarteeuw verliefd en dat is hun hoogste goed. Net zoals hun weekend dat pas geslaagd is als er rust was. Al blijkt dat eerder een uitzondering dan de regel, want het duo barst van de energie. Zij schrijft volop aan eigen werk. Hij won dit jaar een Ensor voor beste filmmuziek.

18 november