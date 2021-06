1 op de 12 vrouwen heeft vulvodynie. Laurence (30) is één van hen. “Ik dacht altijd dat seks pijn deed”

Glampen in de Grotten van Han of vogels spotten in de wijde natuur: 8 tips om het weekend creatief in te zetten

12 juni De zomer is bijna in het land en ook dit weekend blijft het zalig zonnig. Ideaal dus om de natuur in te trekken en te gaan wandelen in het Zwin in Knokke bijvoorbeeld. Of om vogels te spotten met een verrekijker. En als het eens wat meer mag zijn, kan je tegenwoordig ook glampen in het domein van de Grotten van Han.