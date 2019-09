1 miljoen maaltijden gered van vuilnisbak dankzij app FT

16 september 2019

De app 'Too Good To Go' is er in anderhalf jaar tijd in geslaagd 1 miljoen maaltijden te redden van de vuilnisbak in België. Het concept, dat op 1 maart vorig jaar gelanceerd werd, slaat duidelijk aan.

Handelaars, cafés, restaurants of supermarkten bieden aan het eind van de dag hun etensresten te koop aan via de app, tegen een lage prijs. Er zijn intussen ruim 700.000 gebruikers. Na Gent volgden in ons land ook andere centrumsteden als Antwerpen, Brugge, Hasselt, Brussel, Namen, Luik, en Charleroi. De app is inmiddels in twaalf landen beschikbaar.