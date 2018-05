‘Waarom word ik blij van zwarte chocolade’ en andere grappige vragen beantwoord Liesbeth De Corte

14 mei 2018

13u11 0 Nina Hoeveel weegt een wolk? Krijg je popcorn als de bliksem inslaat op maïs? En waarom wordt soep koud als je blaast? Het boek ‘Ik heb een vraag’ geeft een antwoord op de meest grappige en vreemde vragen van curieuzeneuzemosterdpotten, en wij mochten er enkele leuke selecteren.

‘Het belangrijkste is om nooit te stoppen met vragen stellen. Je kan niet anders dan verbaasd zijn als je de mysteries van de eeuwigheid, van het leven, van de prachtige structuur van de werkelijkheid aanschouwt.’ Als Albert Einstein het zegt, zal het wel waar zijn. Op de website ikhebeenvraag.be hebben nieuwsgierige vogels meer dan 16.000 vragen gesteld over biologie, fysica, taal, geschiedenis en nog veel meer. Wetenschappers en experts konden dan rechtstreeks een antwoord geven. Bart Coenen bundelde de meest opvallende en grappige vragen in een boek. Enkele voorbeelden.

1. Waarom word ik zo blij van pure chocolade?

Bio-ingenieur Katinka Wouters, onderzoekscentrum SCK•CEN: “Bij het maken van chocolade uit cacaobonen kunnen twee verschillende onderdelen worden geproduceerd, namelijk cacaoboter en vaste cacao. In vaste cacao zitten stoffen waarvan wordt vermoed dat ze een positieve invloed hebben op het lichaam, zowel fysiologisch (bv. bloeddruk) als psychologisch (bv. blij gevoel).”

“Ze zouden er onder andere voor zorgen dat er meer serotonine wordt geproduceerd in de hersenen. Serotonine beïnvloedt de manier waarop een mens naar een situatie kijkt. Mensen die depressief zijn, kunnen bijvoorbeeld medicatie krijgen om hun serotonineniveau te verhogen zodat ze het leven door een rooskleurigere bril gaan bekijken en dus ‘blij’ worden.”

“Maar er zijn ook andere theorieën, die stellen dat in vaste cacao stoffen zitten die op eenzelfde manier werken als cannabis (drugs) of als cafeïne (koffie), maar dan in veel mindere mate natuurlijk. Daardoor zou je extra blij worden bij het eten ervan. Er is nog veel onderzoek nodig naar die stoffen en de manier waarop ze juist werken. Maar het lijkt wel zo te zijn dat deze werkzame, positieve stoffen vooral te vinden zijn in vaste cacao.”

“Als je dan weet dat in zwarte chocolade veel meer vaste cacao zit dan in andere chocolade, verklaart dat waarom je eerder een blij gevoel zult krijgen bij het eten van zwarte chocolade. Bruine chocolade is immers verdund, doordat er melk aan werd toegevoegd (vandaar de naam ‘melkchocolade’). In verhouding zit in een reep bruine chocolade dus minder vaste cacao. Witte chocolade wordt gemaakt van cacaoboter. Er zit helemaal geen vaste cacao in en dus ook geen (of alleszins weinig) van de werkzame stoffen die je blij maken.”

2. Waarom hebben mannen meer lichaamsbeharing dan vrouwen?

Biomedicus Luc Bouwens, VUB: “Het verschil in lichaamsbeharing en gezichtsbeharing dat wij over het algemeen kennen, is niet overal even uitgesproken. In gebieden van Azië, Afrika en Noord-Amerika (bijvoorbeeld inheemse indianenbevolking) zijn er etnische groepen waar mannen weinig behaard zijn. In Europa zijn mediterrane mannen overigens ook meer behaard dan Noord-Europese mannen. Meer lichaamsbeharing schijnt mannen dus geen overlevingsvoordeel te geven en ook geen voordeel om beter te kunnen jagen of aan roofdieren te ontsnappen. Er is dus geen sprake van natuurlijke selectie.”

“De mannelijke beharing is wellicht het gevolg van wat men in de evolutiebiologie ‘seksuele selectie’ noemt. In bepaalde gebieden en etnische groepen zou er bij onze voorouderlijke moeders een seksuele voorkeur kunnen geweest zijn voor behaarde mannen. Behaarde mannen kregen dus meer kinderen en verspreidden zo beter hun genen, waaronder degene die zorgen voor meer beharing. Waarschijnlijk hebben mannen (bij ons) dus meer lichaamsbeharing dan vrouwen omdat bij onze voorouders vrouwen dat mooi vonden.”

3. Waarom bibber ik als een jongen op wie ik verliefd ben, dichtbij komt?

Huisarts Bert Leysen, Universiteit Antwerpen: “Bibberen is een emotionele reactie op het zien van de jongen op wie je verliefd bent. Het is een teken dat je adrenalinesysteem in werking treedt. Emoties, of andere vormen van stress, zijn heel normaal als je gevoelens hebt voor iemand. Zeker als je het nog niet hebt kunnen vertellen tegen die jongen, of als je je zorgen maakt of hij wel op jou verliefd is.”

“Als je dus stress hebt (ook al is die voor iets positiefs), dan gaat je adrenalinesysteem werken: je hart klopt sneller, soms staan je haren recht, je bibbert, je ogen gaan meer open... Je lichaam zorgt er zo voor dat je je meer bewust bent van het moment en alert op wat er allemaal gebeurt.”

“Zeker tieners leren deze gevoelens pas kennen en reageren daarom ook zo sterk. Als je ouder wordt en die gevoelens al eens gehad hebt, met alle verschijnselen die erbij horen, dan ga je er ook minder ‘stress’ van hebben. Neem rustig de tijd om bij jezelf te voelen wat er allemaal met je lichaam gebeurt. En neem zeker je tijd voor je verder gaat.”

Ik heb een vraag, van Bart Coenen en met illustraties van Stephanie Dehennin, Van Halewyck, € 19,99