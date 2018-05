"Waarom je ook als koppel altijd een beetje een vreemde moet blijven voor elkaar". Relatie-experte Esther Perel legt uit Esther Perel bewerkt door LDC

16 mei 2018

09u49 0 Nina Therapeute Esther Perel is opgegroeid in Antwerpen, maar maakt ondertussen al jaren furore in New York met haar eigenzinnige kijk op de Liefde (ja, met een grote L). Ze heeft twee bestsellers geschreven én op de bank gezeten bij Oprah Winfrey. Kortom, de vrouw is een heus fenomeen binnen de relatietherapie. Elke week deelt ze een rake tip, afwisselend voor koppels en de vrijgezellen onder ons. Deze week: blijf altijd een beetje vreemde voor elkaar.

“Vraag aan een Amerikaan wat het geheim is voor een goede relatie en de kans is groot dat ie ‘eerlijkheid en transparantie’ antwoordt. Denk: je kan elkanders zinnen afmaken, weet met één blik dat je vriend(in) je nieuwe kapsel afgrijselijk vindt en je mag met een gerust hart elkaars berichtjes lezen. Maar echt élk deeltje van je leven delen, kan best problematisch zijn. De spannende kriebels die je als curieuzeneuzemosterdpot voelde toen je elkaar pas leerde kennen, verdwijnen dan immers volledig.

Misschien daarom dat de Françaises het volledig anders aanpakken. Vele Parijse tortelduifjes gedragen zich lekker mysterieus om hun relatie fascinerend te houden. Allemaal goed en wel, maar op die manier bouw je een muur tussen jezelf en je wederhelft, waardoor het moeilijk wordt om jezelf echt veilig en verliefd te voelen.

Best of both worlds is dan ook de enige oplossing. Je moet elkaar nét genoeg kennen om een diepere, emotionele band te hebben. Maar ook niet té goed zodat je er niet vanuit gaat dat je alles, maar ook echt alles van elkaar weet. Tijdens mijn therapiesessies zie ik vaak dat de vrouw volledig in shock is omdat haar vriend een scheve schaats heeft gereden, terwijl ze dacht dat ze hem beter kende dan hijzelf. Dat is natuurlijk een illusie. In feite is ze al lang niet meer nieuwsgierig genoeg en had ze gewoon niet door dat hij was veranderd.

Er moet wat mysterie zijn voor een gezond evenwicht tussen liefde én verlangen, want enkel en alleen op die manier blijven jullie lang en gelukkig samen en hou je de erotiek alive and kicking. Mission impossible? Nee hoor, zeker niet met deze gemakkelijke tips.

Loop weg van de routine

Het is zo goed als onvermijdelijk: de sleur. Zeker als je elke avond samen eet, nog even naar tv kijkt en dan onder de wol kruipt, en dat dag na dag. Laat dit een wake-up call zijn om aan die vicieuze cirkel te ontsnappen. Er is helemaal niets verleidelijk aan weten hoe je avond er gaat uitzien en welke standjes je gaat uitvoeren, zelfs voor het voorspel nog is begonnen. Kies eens voor het onverwachte.

Woon je niet samen en bel je altijd even voor je gaat slapen? Pak dan eens de telefoon vast op een totaal ander tijdstip. Of in plaats van je favoriete Netflix-serie te bingewatchen, trek je beter naar buiten. Gebruik de wandeling om bij te praten, wie weet word je nog wel aangenaam verrast door wat je lief te zeggen heeft. En doe zelf ook je best. Lopen jullie bijvoorbeeld hopeloos verloren? Vertel dan over die ene keer uit je kindertijd, toen je in je eentje een avondwandeling ging maken en plots de weg naar huis niet meer terugvond. Wedden dat je vriend(in) dat verhaal nog nooit heeft gehoord?

Verras met een visite

Breng je partner lunch terwijl ie werkt of ga supporteren tijdens de voetbalmatch, ook al had je eerder gezegd dat je geen tijd had. Plots ben je niet meer zo voorspelbaar, maar ben je de uitdagende lover. Dat is sexy. Zeker omdat je lief zal zitten nadenken over wat je allemaal uitspookt – in goede zin natuurlijk – als jullie niet bij elkaar zijn. Zoals gezegd: sexy.

Onnozel is oké

Vrouwen zoeken instinctief naar vrienden met een hoek af, getuige de vele inside jokes en hilarische memes die opduiken in de gesprekken met je besties. Maar bij je lieveling zal je eerder een berichtje sturen om te polsen of hij of zij naar de winkel gaat, of om te melden dat je wat later thuis zal zijn omdat je langer moet werken.

De volgende keer dat je een grappige gif tegenkom, stuur die dan eens door naar je lief in plaats van naar je vrienden. Er zal ongetwijfeld een glimlach op zijn of haar gezicht verschijnen, en je partner zal zich stiekem afvragen waarom je aan hem of haar moest denken.

Pak pen en papier

Van de verjaardag tot die welverdiende promotie: als je iets te vieren hebt, schrijf je wederhelft dan een brief in plaats van een cadeautje te kopen. Zodra je een pen in je handen hebt, begin je spontaan anders te communiceren dan wanneer je iemand face to face zou spreken of een berichtje zou sturen. Met de komst van mails, sms’jes, Messenger of WhatsApp voelt een brief raar maar waar zelfs als een nieuwigheid, en het lezen van je handgeschreven woorden kan best erotisch zijn.

Wat je schrijft, maakt op zich niet zo veel uit. Het klinkt cliché, maar laat de woorden uit je hart komen. Schrijf dat je trots bent of dat je bepaalde, seksuele horizonten wil ontdekken. Gegarandeerd dat je lief helemaal in de ban zal zijn van deze nieuwe kant van jou.

Esther Perel bracht dit jaar nog een boek uit: ‘Liefde in verhouding’. Daarin probeert ze onder meer antwoord te vinden op de vragen: waarom gaan we vreemd? Waarom doet ontrouw zoveel pijn? En wat bedoelen we precies als we het over overspel hebben? Betekent een affaire altijd het einde van een huwelijk? Het boek kost € 20 en is onder meer verkrijgbaar via Standaard Uitgeverij.