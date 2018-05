“Vraag eerst toestemming aan je baby voor je de luier vervangt” Liesbeth De Corte

11 mei 2018

08u58 0 Nina Er is op sociale media heel wat te doen rond de Australische auteur en seksualiteitsdeskundige Deanne Carson. De aanleiding? Ze stelt voor dat ouders eerst toestemming vragen aan hun kindje vooraleer ze de luier vervangen.

Als tiener polsen of je de eerste keer mag uitgaan, als werknemer even checken of je vroeger naar huis mag vertrekken of als partner even poeslief kijken voor je de afstandsbediening wegkaapt om naar je favoriete serie te kijken. Het is maar een kleine moeite om eerst even toestemming te vragen. En of mensen deze beleefde reactie hebben of niet, hangt volgens Deanne Carson van de opvoeding af.

Tot hiertoe kunnen we haar volledig volgen, maar de vrouw stelt dat je best al zo vroeg mogelijk het goede voorbeeld geeft. En als ze vroeg zegt, bedoelt ze ook écht vroeg. Tegen nieuwszender ABC News vertelde ze namelijk dat ouders best toestemming vragen aan hun baby als ze de pamper willen verschonen.

Ben je in de war? Goed, wij ook. Maar Carson benadrukt wel dat ze niet verwacht dat de kleine uk zal reageren. “Natuurlijk gaat je baby geen antwoord geven”, zegt ze ludiek. “Maar als je oogcontact maakt en wacht op lichaamstaal, dan laat je het kindje weten dat zijn of haar reactie wel degelijk belangrijk is.”

Haar redenering klinkt ergens logisch, maar toch lokte het een storm van reacties uit op sociale media. “Wat is het volgende? Moet ik aan m’n hond vragen of hij zin heeft om te gaan wandelen?”, reageert een zekere Mark op Twitter. “Sorry hoor, maar als een baby een vuile luier heeft, moet je die verschonen omdat het je verdomde taak is om voor je kind te zorgen”, vindt nog een andere Twittergebruiker. Het is duidelijk: de meningen zijn verdeeld.

I asked my 2 year old if I could change his nappy last week, he said no and started running around the house laughing. It’s been a huge time saver and we’re saving a bunch on nappies. Cheers for the advice! Jack P(@ jackp6743) link

