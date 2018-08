'Voor mij een glaasje wijn': wat je drankje op een eerste date over jou verklapt mv

25 augustus 2018

16u04

Bron: nypost 1 Nina Ik weet niet hoe het met jou zit maar als ik op date ga, komt daar meestal alcohol aan te pas. Een alcoholprobleem? Neen. Helpt het tegen de zenuwen en maakt het een ietwat ongemakkelijke eerste ontmoeting een tikkeltje gemakkelijker? Een dikke vette ja. Geen wonder dat op de vraag 'wat gaan jullie als date doen?' bijna altijd het simpele antwoord: 'iets drinken' komt.

We hebben allemaal een favoriet als het op alcoholconsumpties aankomt. Maar die favoriet zou ook iets vertellen over je persoonlijkheid. Datingexpert en psycholoog Amelie Guerard van datingapp Once verklapt wat jouw favoriete drankje over jou vertelt.

Bier

Bij uitstek een van de meest populaire drankjes. Als jij graag eens een pintje of ander bier bestelt op een date zou het volgens Guerard betekenen dat je een rustig en kalm persoon bent. Je wil de date rustig laten verlopen en hebt over het algemeen geen al te hoge verwachtingen.

Wijn

Een andere klassieker, een glaasje wijn. Dit drankje straalt klasse uit. Al neus je ook wel graag in andermans zaken. Je weet graag wat er gaande is en bent niet bang om te zeggen waar het op staat. Je houdt er niet van om alleen te zijn en krijgt graag eens een complimentje. Op de eerste date wil je zo veel mogelijk te weten komen over de persoon die recht tegenover jou zit, ook over hun liefdesverleden.

Een drankje met rum

Bestel je een drankje met rum, dan ben je volgens Guerard een mysterieus en boeiend persoon. Je houdt ervan om uit te gaan en danst graag. Dates durven dan ook weleens uitlopen bij jou.

Prosecco

Als je voor bubbels kiest ben je volgens Amelie vaak wat verlegen. Ooit al van de uitdrukking: 'stille waters, diepe gronden' gehoord? Die is toepasselijk bij proseccodrinkers. Je hebt een kalm uiterlijk met daaronder een sprankelende persoonlijkheid. Als je date prosecco bestelt, kan het zijn dat die een tikkeltje verlegen is in het begin. Het is aan jou om de conversatie op gang te brengen.

Tequila

Het gaat niet per se over shots, maar ook de cocktails waar de alcohol in verwerkt zit. Wie graag tequila drinkt, is volgens Guerard erg levenslustig. Je neemt graag risico's, houdt van uitdagingen en leeft van dag tot dag. Je bent niet nerveus of verlegen en hebt iemand nodig die op dezelfde manier in het leven staat.

Wodka

Bestel je een drankje met wodka in, dan hou je van praten. Je bent open en ontmoet graag nieuwe mensen. Op een eerste date voel je je dan ook als een vis in het water. Het middelpunt van de aandacht zijn? Geen enkel probleem.