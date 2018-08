'Van wie is die sms?' Is het oké om in de gsm van je partner te neuzen? Margo Verhasselt

14 augustus 2018

17u34

Tegenwoordig onthouden we de toegangscode van de gsm van onze partner sneller dan zijn verjaardag. Met enkele bewegingen heb je toegang tot zijn of haar sms'en, e-mails, Instagram en zoekgeschiedenis. Maar het is niet omdat het zo gemakkelijk is dat we dat daarom ook moeten doen.

Volgens een studie uit 2014 bij 13.132 mensen door softwarebedrijf Avast zou een op de vier vrouwen en een op de vijf mannen af en toe stiekem de gsm van hun partner bekijken. Met de groeiende populariteit van smartphones, is dat vier jaar later waarschijnlijk alleen nog maar meer.

Waarom steken we zo graag onze neus in onze partners zaken?

Het heeft te maken met een gebrek aan vertrouwen. "Het komt erop neer dat je je partner niet gelooft," legt psycholoog Ryan Howes uit aan Huffington Post. "Je gaat ervan uit dat de ware aard van je partner te vinden is in zijn gsm."

Mensen neuzen vaak rond in de berichten van hun partner omdat ze zich zorgen maken over wat ze uitsteken of vermoeden dat ze geheimen hebben. Al kan dat een averechts effect hebben.

"Wanneer mensen de gsm van hun lief in handen hebben, zorgt dat voor meer geheimen en ontrouw in de relatie," aldus Kurt Smith, een therapeut die zich specialiseert in mannen. "Het kan op dat moment een goed idee lijken, maar uiteindelijk krijg je er meer problemen mee dan voor je het deed."

Te weinig communicatie

Wanneer koppels niet op de juiste manier met elkaar communiceren kan dat er ook voor zorgen dat ze sneller naar elkaars telefoon grijpen. Als het koppel niet open communiceert, worden problemen niet opgelost. Dan lijkt berichtjes nalezen een goed idee omdat het gemakkelijker is dan effectief een confrontatie aan te gaan. We voelen ons ook minder kwetsbaar dan wanneer we moeten delen hoe we ons voelen.

Verdenking van ontrouw

Een derde reden is wanneer we vermoeden dat onze partner van twee walletjes eet. Heeft hij zijn vorige vriendin bedrogen? Heb je haar al vaker betrapt op liegen en bedriegen? Ook wanneer we het gevoel krijgen dat iemand iets verbergt, hebben we sneller de neiging onze neus in hun persoonlijke zaken te steken.

Is het oké?

Het uitgebreide antwoord: neen, het is meestal niet oké. Het is een inbreuk op de privacy van je partner en zorgt voor een vertrouwensprobleem. Daarnaast haalt het vaak niets uit: jij kan rondkijken en dan uiteindelijk niets vinden. Resultaat? Een groot schuldgevoel. Wanneer je wel iets vindt dat eigenlijk helemaal niet zo erg is kan het dan ook nog eens voor een hoop overbodige ruzie zorgen. Worst case scenario vind je wél iets ergs, maar is dat dan echt de juiste manier om het te weten te komen?

Sommige koppels kiezen er bewust voor om elkaar inkijk te geven in hun gsm. Zolang de regels duidelijk zijn kan het volgens experts geen kwaad. Al is wat privacy willen in je relatie nog steeds logisch en gezond.

Advies

Nog steeds niet overtuigd? Smith raadt aan om na te denken wat je wil bereiken voor je in je partners gsm neust. "Stel jezelf de vraag: wat wil ik hieruit halen? Gaat deze aanpak onze relatie vooruit helpen? Hoe doe ik dit op een manier waarop ik het vertrouwen niet schaad?"