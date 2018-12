“Succes staat niet gelijk aan mooie selfies, outfitposts en likes” Liesbeth De Corte

10 december 2018

10u58

Deze week stellen we tien snelle vragen aan contentcreator en muziekcurator Elisabeth Ouni.

1. Waarom ben je gestart met ‘A Polaroid Story’?

“Pharrell Williams vroeg zich in een interview af wat er zou gebeuren als je die ene onmogelijke droom uitvoert. Dat was het duwtje in de rug dat ik nodig had voor mijn blog. We zijn bijna tien jaar verder en APS is een heel archief van polaroids, written stories en video-interviews.”

2. Waarom maak je zo graag foto’s met een polaroidcamera?

“Polaroid staat voor ‘het is wat het is’. Ik wilde vanuit dat perspectief vertrekken. Toen ik begon, werd ik uitgelachen. Nu is het opnieuw cool.”

3. Op welke ontmoeting ben je het meest trots?

“Mijn meest favoriete momenten zijn met rappers Wiz Khalifa, T.I., Kendrick Lamar en Swae Lee van Rae Sremmurd, die zelfs in de VS onbereikbaar is. Mijn favoriete interviews waren met rappers Smino, J.I.D en het hiphopduo EarthGang.”

4. Wie wil je nog voor je lens?

“Vrouwen die de toon hebben gezet in de jaren 80 en die de r&b en female rap in de jaren 90 groot gemaakt hebben: Grace Jones, Tina Turner, Mary J. Blige, Mariah Carey, Ashanti, Missy Elliott of Lil’ Kim.”

5. Je maakt ook videoclips, onder meer voor hiphopster Coely. Hoe kwam je op dat pad?

“Door video-interviews te maken kwam ik in aanraking met zaken als geluid, licht en beelden monteren. Een leuke uitdaging voor een perfectionist als ik. Naast videoclips voor Coely en Moka Boka heb ik ook socialmediacampagnes gemaakt voor Uniqlo, Levi’s en Estée Lauder.”

6. Heb je ooit gedacht aan stoppen?

“Al meerdere keren. Toch geloof ik in hard werken zonder applaus, omdat ik zie hoe artiesten, labels en managers uit de VS mijn werk waarderen. Succes staat niet gelijk aan mooie selfies, outfitposts en likes. Dat leidt tot teleurstellingen.”

7. Hoe komt het dat hiphop nu zo populair is?

“Vroeger beslisten radiozenders en tv-platforms waar jij naar luisterde. Nu zijn streamingsites en sociale media de grootste bronnen van muziek. Belgische artiesten krijgen nu eindelijk de kans om hun ding te doen in rap, soul en r&b.”

8. Met welke nummers krijg jij als dj iedereen op de dansvloer?

“Een track die voor iedereen werkt is de ‘Pull Up VS. Feel Alright’-remix van Sean Paul en Mr. Vegas. En jong en oud krijgen dansbenen bij ‘Alors On Danse’ van Stromae.”

9. Het eindejaar komt er ook weer aan. Ben je fan van kerstliedjes?

“Totaal niet, op deze na: ‘All I Want for Christmas’ van Mariah Carey en ‘8 Days of Christmas’ van Destiny’s Child.”

10. Wat wil je nog bereiken?

“Volgende zomer blaast APS tien kaarsjes uit. Dat wil ik graag vieren met een koffieboek, een expositie, een galerij én een shop.”