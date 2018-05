“Sexting werkt ook bevrijdend” Liesbeth De Corte

10 mei 2018

17u08

Bron: PsyPost 0 Nina Dat sexting negatieve gevolgen kan hebben, weten we allemaal. Toch is het niet allemaal kommer en kwel. Volgens een nieuwe studie kan een nogal - ahum - onthullende foto naar een potentiële partner sturen ook bevrijdend werken.

“De meeste wetenschappers hebben onderzocht wat de negatieve gevolgen zijn van sexting, maar ik was nieuwsgierig naar het fenomeen an sich”, zo steekt Mario Liong, professor aan de Ritsumeikan University in Japan, van wal. Hij trommelde daarom 361 studenten op en onderwierp hen aan een spervuur van vragen.

Zo kwam Liong te weten dat zogenoemde ‘sexters’ zich meer beschaamd voelen over hun lichaam en er ook bewuster mee bezig zijn. In vergelijking met mensen die nooit een pikant berichtje sturen, zijn ze het vaker eens met statements als: ‘Overdag denk ik verschillende keren na over hoe ik er uitzie.’ en ‘Ik voel me niet zo goed in m’n vel als ik niet mijn best heb gedaan om er goed uit te zien.’ Maar tegelijkertijd voelen ze zich comfortabeler als ze naakt zijn, iets wat volgens Liong gelinkt wordt aan seksuele tevredenheid.

“Sexting is dus met andere woorden ook een manier om te experimenten met het eigen lichaam en seksualiteit. Het zorgt ervoor dat je op een andere manier naar je lijf gaat kijken, helemaal verschillend van hoe mainstream media zogezegde perfecte lijven representeren”, aldus de professor. “We moeten ons dus niet alleen focussen op de negatieve gevolgen, maar erkennen dat sexting ook bevrijdend kan werken.”