"Of ik al gedacht heb aan stoppen? Meermaals per dag"

03 september 2018

Nina Het wereldwijde web zit vol selfmade vrouwen: bloggers, vloggers, app-ontwikkelaars ... Elke week stellen we een reeks snelle vragen aan zo'n dame met pit. Vandaag: blogster Anne Cornut van 'Maison Slash'.



1. Twee jaar geleden ben je met het onlinemagazine ‘Maison Slash’ gestart. Waarom?

“Er was in Vlaanderen dringend behoefte aan zelfrelativerende humor rond het ouderschap. #theparentsarealright, weet je wel? Voor Ingrid Renders en mij mocht het ‘mama en papa’-zijn best wat minder wollig. Soms loopt het moederen en vaderen gigantisch mis, maar dat is oké. Want evengoed beleef je meteen daarna een onverwacht picture-perfect-momentje.”

2. Wat is jullie doel?

“Met ‘Maison Slash’ en onze sociale media willen we een community uitbouwen met ouders die meer zijn dan mama of papa alleen. Ouders – wij noemen ze slashparents – die net als wij zoeken naar dat ‘héhetisoké’-sausje.”

3. Hoe vaak checken jullie je aantal volgers?

“We durven toch wel elke dag eens te piepen. Onze missie, de wereld meer #parentfriendly maken, kunnen we niet alleen. Ons kortetermijndoel is om snel 10.000 volgers halen.”

4. Wat is jullie geheime wapen?

“In het begin zat er geen lijn in ons Instagramaccount en werd er van alles door elkaar gepost. Sinds dit duidelijker is voor onze volgers hebben we het gevoel dat het beter werkt. Nu zorgen we ervoor dat elke post een herkenbaar ‘Maison Slash’- huisstijlsausje krijgt. Jammer genoeg hebben wij geen magische truc. Geduld en verrassend uit de hoek komen, en natuurlijk ook steengoede en herkenbare uitspraken of momenten uit het ouderschap lijken voor ons het beste te werken.”

5. Heb je een favoriete Instagramfeature?

“We vinden het geweldig om vragen te stellen via story’s. Het is heel fijn om zo de interactie aan te gaan met je volgers.”

6. Wie zou dé ultieme volger zijn?

“Laten we de lat hoog leggen en gewoon voor Beyoncé gaan!”

7. Zijn er no-go’s voor posts?

“Onze posts mogen wel wat controverse veroorzaken. Zolang het met respect gebeurt, kan er veel voor ons. De visie van ‘Maison Slash’ is dan ook dat iedereen lekker doet wat hij/zij wil.”

8. Wat is het leukste dat jou wordt toegestuurd?

“We hebben een boekenrubriek, waarin we reviews doen van kinderboeken én boeken rond parenting. De grappige en zelfrelativerende exemplaren dan. En die boeken mogen wij allemaal lezen!”

9. Heb je ooit al gedacht: nu is het genoeg geweest, ik stop ermee?

“Meermaals per dag! (lacht). Nee, serieus, zo’n onlinemagazine en alles wat erbij komt kijken is veel meer werk dan je zou denken. ‘Maison Slash’ is niet voor niets onze fulltimejob."

10. Welke tip geef je aan een onlinestarter?

“Volharding, hard werken, geduld en authenticiteit zijn de keywords.”