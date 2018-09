"Neem jezelf vooral niet te serieus als online starter" Liesbeth De Corte

10 september 2018

09u57 0 Nina Het wereldwijde web zit vol selfmade vrouwen: bloggers, vloggers, app-ontwikkelaars ... Elke week stellen we een reeks snelle vragen aan zo’n dame met pit. Vandaag: ontwerpster Ruth Trioen van Johny be good.

1. Waarom heb je Johny be good opgestart?

“Ik droomde al langer van een eigen label waarmee ik een verhaal kon vertellen. Uiteindelijk is dat Johny be good geworden. Instagram was voor mij het perfecte kanaal om de juiste mensen te bereiken.”

2. Wat is je doel?

“Het is surreëel dat ik via Instagram kopers van over de hele wereld krijg. Dat is het strafste aan mijn avontuur: dat ik erin geslaagd ben om klanten te bereiken van Amerika tot China, allemaal dankzij sociale media.”

3. Hoeveel volgers wil je halen?

“Het klinkt misschien ongeloofwaardig, maar ik ben daar niet meer mee bezig. Ik vond 1.000 een belangrijke mijlpaal. Sindsdien ben ik tevreden met elke volger die erbij komt. Wat me wel boeit, is wie de volger is. Nieuwsgierig als ik ben, kan ik het niet laten om eens naar hun profiel te gluren.”

4. Welke volger is je het meest bijgebleven?

“Kort nadat ik begon, contacteerde de wereldbekende influencer uit Los Angeles @mija_mija mij. Haar post bracht voor mijn merk toch een kleine aardverschuiving teweeg. Niet alleen kreeg ik er een pak volgers bij, plots had ik ook veel extra geïnteresseerde kopers. En haar foto was gewoon prachtig, waardoor die vaak gerepost werd. Het leukste van al? Ze wilde niet betaald worden voor haar post, dus ik wist dat ze de hemdjes écht mooi vond.”

5. En is er een volger die stiekem op je verlanglijstje staat?

“Rihanna mag me altijd volgen! (lacht) En Patti Smith, simpelweg omdat ze mijn favoriete inspiratiebron aller tijden is.”

6. Wat werkt om veel likes te scoren?

“Simpel: mooi beeldmateriaal.”

7. Heb je een geheim om foto’s er mooier te doen uitzien?

“Laat de filters voor wat ze zijn en pas enkel de helderheid van de foto’s aan. De app Square FX gebruik ik ook om een wit randje rond de foto’s te krijgen. Ik vind het niet mooi als de foto’s tegen elkaar geplakt staan.”

8. Wat zijn no-go’s voor posts?

“Taalfouten zijn not done. En het is ongepast om een bericht te maken over iets banaals terwijl er zich in de rest van het land een drama afspeelt. Een selfie of een kiekje van een nieuwe lipstick posten wanneer er een aanslag gepleegd is, dat is echt niet oké.”

9. Wat is de hipste Instagramfeature?

“Ik zou mezelf geen Instagramwizard noemen. Meestal hou ik alles eenvoudig, maar de gifjes in de story’s zijn grappig om mee te experimenteren.”

10. Welke tip geef je een online starter?

“Neem jezelf vooral niet te serieus.”