#Letsgonina schudt de beentjes los! #Letsgonina Dag 3 Margo Verhasselt

09 april 2018

09u01 0 Nina Geen kilo’s die eraf vliegen, geen zotte squats tot je de trap niet meer op kan. Evy Gruyaert werkte samen met NINA een haalbaar, leuk plan uit, dat je in 21 dagen 100% happy maakt. In slechts 10 minuten per dag. Moet lukken, niet?

Het weekend is alweer om, horen we je al zuchten. Is maandag ook niet jouw favoriete dag van de week? Niemand die het je kwalijk neemt. Maar mogen we je er toch van proberen overtuigen dat het wél leuk kan zijn? Op dag 3 van #Letsgonina mag je jouw woonkamer herinrichten, tijdelijk dan. Gewoon om eventjes de beentjes los te gooien. Wat moet je doen? Sluit de gordijnen, doe de deur op slot, kies je favoriete nummer uit en zet die volumeknop maar op maximum want het is tijd om te dansen! Dans op jouw favoriete nummer (of zoals Evy het koos, jouw guilty pleasure) alsof je even de enige persoon op aarde bent en dat liefst drie keer.

Wedden dat je week beter begint dan anders?