"Kinderen die geheim van Sint kennen, spelen het spel mee" Wat doe je in klas met believers en non-believers? SVB

04 december 2019

00u00 0 Nina In de basisschool zitten ze door elkaar, de kinderen die het geheim van Sinterklaas kennen en de anderen. Aan de juf of meester om ervoor te zorgen dat het voor iedereen leuk blijft. Maar hoe doé je dat?

Dat gaat makkelijker dan je zou denken, zo blijkt uit een rondvraag in een aantal scholen. De ene groep kinderen gelooft zo graag en fanatiek in de man met de mijter, dat ze niet makkelijk van hun stuk te brengen zijn - al zeker niet door andere kinderen. "De andere groep vindt het dan weer stoer om het spel met de volwassenen mee te spelen", zegt Kristel Loomans van daltonschool In 't Groen in Brecht. Ze geeft les in het vierde leerjaar. "In mijn klas kennen vijf van de twaalf kinderen het geheim van Sinterklaas nog niet. Als iemand het voor de hele groep begint te verklappen, neem ik die leerling snel opzij en leg ik uit dat het veel leuker is om dat niet te doen. En dat werkt zo goed als altijd."

Hetzelfde verhaal horen we bij haar collega's. "Ik vind het onze taak om de kinderen die het nog niét weten, te beschermen", zegt Annemie Van Lerberghe, juf in het tweede leerjaar van 't Vlot in Lichtervelde. "Het zijn de ouders die bepalen wanneer ze hun kind op de hoogte brengen, niet wij."

Twijfelaars

Kinderen die twijfelen - omdat ze zwart haar onder de grijze pruik van Sinterklaas hebben gezien of omdat ze twee sinten zijn tegengekomen - wordt die twijfel uit het hoofd gepraat. "Dan trek ik de kaart van de hulpsinten", zegt Lien Cocquyt van De Tandem in Eeklo. "En meestal geloven ze mij." Cocquyt heeft ook moslims in de klas én Jehova's getuigen. "Zij spelen het spel mee. De moslims al helemaal, velen van hen geloven er ook in. En de jehova's houden zich gewoon afzijdig."

Koen Hermans geeft les in het derde leerjaar van De Basis in Alken. In zijn klas behoort 90% tot het kamp van de non-believers, maar toch doen ze allemaal alsof. "En dat gaat inderdaad verbazend vlot. Wellicht omdat sinterklaas zo'n leuk feest is en niemand dat wil verbrodden. Want als de Sint op bezoek komt, zie je geen enkel verschil meer tussen de ene groep kinderen en de andere. Dan zijn ze allemaal even enthousiast."