“Ik zag Arno veranderen en groeien. Hij werd meer en meer een echte jongen. Ik stond stil” Nora en Arno Monsecour voor NINA

19 oktober 2018

14u03 1 Nina Ze zijn geboren als eeneiige tweelingbroers. Als twee druppels water. Maar al snel bleek één van hen een meisje, gevangen in een jongenslichaam. Vandaag is Arno profvoetballer bij Sporting Lokeren en op-en-top een jongeman. Nora is professioneel danseres, een pracht van een vrouw op wie Lukas Dhont zijn internationaal bejubelde film ‘Girl’ baseerde. Een portret van onvoorwaardelijke liefde tussen broer en zus.

Ik heb in feite nooit een broer gehad”, valt Arno met de deur in huis. En dat hij heel erg uitgekeken heeft naar het interview, zegt hij erbij. “Om mijn kant van het verhaal eens te doen.” Het verhaal is dat van zijn zus Nora: die kwam ter wereld als Aaron, maar gaf als kleuter al aan dat ze een meisje was. Arno beleefde de volledige transitie – van jongen naar meisje – vanaf de eerste rij. Dat was niet altijd even makkelijk, zal hij in dit gesprek durven toe te geven. Hier en daar met een krak in de stem, en met vocht in de ogen, maar altijd met een ongezien respect voor het moeilijke traject dat zijn zus aflegde. “Ze is mijn allergrootste inspiratiebron.”

Nora inspireerde ook regisseur Lukas Dhont, die zijn geprezen film ‘Girl’ op haar baseerde. De beklijvende film focust op de innerlijke strijd van een transgender – het is even verscheurend als ontroerend mooi. We geven je alvast een blik achter de schermen van de fotoshoot, het volledige artikel lees je morgen in NINA!

