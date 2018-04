«Ik voel mijn klok niet tikken. Ik denk dat ze digitaal is» Niks moet... zelfs niet: kinderen krijgen Lene Kemps

06 april 2018

10u59 0 Nina «Je zal nog wel van gedachten veranderen.» «Wat een egoïstische beslissing.» Zelfs in 2018 is het niet evident om als jonge vrouw bewust kinderloos te blijven. Kim Wuyckens (32) vertelt over een omstreden keuze.

Als tiener krijg je te horen: ‘En, heb je al een vriend?’ Vervolgens: ‘Hangt er al een huwelijk in de lucht?’ Op de voet gevolgd door: ‘Wanneer beginnen jullie aan kinderen?’ Als ik eerlijk zeg dat kinderen niet in mijn toekomst passen, klinkt dat hard, maar het is hoe ik het vanbinnen voel. Ik ben zeker geen kinderhater, maar heb geen behoefte om er zelf op de wereld te zetten. Ik ben er zeker van dat ik een zinvol, fijn en gevuld leven zal leiden – dat doe ik al – zonder kroost.»

«Het moedergevoel heeft er bij mij nooit in gezeten. Ik speelde wel met poppen en het is niet dat ik een kwajongen was, maar mama worden heeft me nooit geïnteresseerd. Ik herinner me dat vriendinnen fantaseerden over ‘wat’ ze wilden: twee meisjes of een jongen en een meisje… en dat ze al namen klaar hadden. Ik dus niet. Ik stelde me een leven voor met een man die ik heel graag zou zien, een plezante job en liefst nog wat huisdieren. Geef mij een hond, kat of konijn en ik zal ervoor zorgen. Drop een hele boerderij bij me thuis, dat zou me heel gelukkig maken. Maar een kind niet.»

