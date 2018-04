"Ik sport veel, maar wil mezelf niets ontzeggen": zo maakt Meghan Markle zich klaar voor de trouw MV

16 april 2018

16u02

Bron: Harper's Bazaar 0 Nina De meeste vrouwen die gaan trouwen, werken zich enkele maanden eerder al flink in het zweet om in hun trouwjurk te passen. Maar stel je voor dat er dan nog enkele miljoenen mensen kijken hoe je het ervan afbrengt. Voor Meghan Markle is het realiteit, en zo wordt zij wedding-proof.

Miljoenen mensen die willen zien hoe je eruitziet op de grote dag, no pressure. Gelukkig weet Meghan Markle raad en heeft ze haar dieet- en sportroutine al jaren stevig in de hand. Ze houdt van koken en eet vooral groenten, maar houdt ruimte voor de uitzonderlijke guilty pleasure.

Frietjes, wijn, ijsjes, ze staan nog steeds allemaal op het menu bij Markle. Want zeg nu zelf, wat heb je aan het leven als je nooit mag genieten? Haar truc is om zo veel mogelijk groenten en fruit te eten die laag zijn in calorieën maar hoog in vezels. "Ik eet zo goed als volledig veganistisch tijdens de week, maar tijdens het weekend ben ik wat flexibeler", vertelde Markle aan The New Potato. "Het gaat allemaal om balans. Ik sport veel en wil mezelf niets ontzeggen. Ik denk dat wanneer je dat begint te doen, je ongezonde keuzes maakt. Het is geen dieet, het is een levensstijl."

Koolhydraten

Meghan zweert in tegenstelling tot haar toekomstige schoonzus Kate Middleton koolhydraten niet af. "Frietjes, ik zou elke dag frietjes kunnen eten. Ik hou ook van pasta. Ik hou gewoon van koolhydraten, wie niet?" vertelde Markle aan Harper's Bazaar. "Hetzelfde klopt voor wijn. Natuurlijk drink ik af en toe een glas wijn, het is heerlijk en ik geniet ervan." Meghan vernoemde haar lifestyle blog 'The Tig' zelfs naar haar favoriete wijn; Tignanello.

De toekomstige bruid steekt daarnaast ook steevast haar frigo vol met gezond snacks die je kan vinden in elke winkel, Markle houdt van hummus, wortelen, amandelmelk, etc.

Sport

Maar ze steekt niet alleen in de keuken graag de handen uit de mouwen, ze werkt zich daarnaast ook erg graag in het zweet. "Mijn mama was een yoga-instructrice, dus dat zit eigenlijk bijna in mijn bloed." Toen Markle nog geen ring om haar vinger had, maakte ze video's van haar work-outs en deelde ze die op haar Instagrampagina en blog The Tig. Naast yoga geniet Markle ook van pilates en lopen. "Lopen was altijd een vorm van meditatie voor mij, het zorgt ervoor dat ik mijn hoofd kan leegmaken" vertelde ze aan Women's Health.