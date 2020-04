“Ik heb alle hoeken van mijn flat nu wel getoond, ja”

Nina Is met de lockdown de influencer uitgeïnfluencet? Reisbloggers moeten #inhunkot blijven en mode-influencers trekken, nu modeweken geannuleerd zijn en er op straat nog weinig te flaneren valt, net als iedereen graag een jogging uit de kast. “Maar we kunnen niet stoppen, anders verliezen we volgers”, vertellen ze.

Doorgaans verschijnt er op hun instagrampagina een zonsondergang in de woestijn, een zwoele bikinifoto in een idyllische infinity pool of een stoer portret in een hippe jas van een of ander nieuw merk. Maar het is gedaan met reizen. Met shoppen en op restaurant gaan. Oòk voor influencers. De eerste weken van de lockdown doken ze nog in hun archief, nostalgisch naar besneeuwde bergtoppen en lanceringsfeestjes. Nu stilaan ook die bron droog komt te staan, wordt hun creativiteit steeds meer op de proef gesteld. De kat op de zetel in de woonkamer verschijnt immers overal. Het zelfgebakken brood, de lokale groenten of het dekentje met de Netflix-serie ook. Waarover nog te influencen dan?

Gentse bloesems

Niel Van Herck (35), die voor zijn populaire reisblog ‘Tjoolaard’ toch goed drie maanden per jaar van huis is, ziet alle persreizen en betaalde promotieopdrachten tot het einde van het jaar door de neus geboord. “Ik was uitgenodigd voor de Olympische Spelen in Japan en in mei zou ik met twee vrienden ook naar Zuid-Korea trekken”, vertelt hij. “In januari al wijzigden we onze plannen uit voorzorg richting Zuid-Amerika, weg van Azië. Helaas draait ook dat nu anders uit.” Sigrid Rijckoort (25) en Bryan Blaes (25) van Roadtrippers of the Sun zouden op dit moment in Amerika vertoeven, met het afgelaste Coachella-festival als een van de hoogtepunten. “Binnenkort stond Griekenland op de planning en hadden we een samenwerking om met de camper door Europa te trekken. In het najaar wilden we naar Azië.”

Die blog en instagrampagina dan maar even laten voor wat ze zijn? Geen reizen is immers geen content. Vakantie quoi. Niel kan nog wel terugvallen op zijn job als copywriter, maar Sigrid en Bryan zijn fulltime influencer. Bovendien: de boel stilleggen, dwingt je stil naar de vergeethoek. “Hoe minder je post, hoe minder je gevonden wordt, bijvoorbeeld via Google”, legt Niel uit. En dus verschijnt er na de Filippijnse waterval en de Oostenrijkse sneeuw al eens een Gentse bloesem. “Ik hou het wat soberder, maar ben ook niet van plan om de komende weken enkel Belgische foto’s te posten. Het moet wel bij mijn stijl blijven passen.”

Binnenfoto’s

Bij de modebloggers en -influencers zijn de klappen minder raak. Oké, de modeweken zijn afgelast en een outfit moet al eens op een minder spannende achtergrond worden geshoot, maar pakketjes komen wél nog tot aan de voordeur. “Het vergt wat meer creativiteit dan anders”, vertelt mode-influencer Matthias Geerts (25). “Ik ben wat meer met TikTok bezig, maak als eens filmpje met verzorgingsproducten. Recent nam ik een foto buiten, aan mijn voordeur, en kreeg ik meteen kritiek van internationale volgers omdat ik niet binnen bleef. Daar zal ik toch proberen op te letten.” Ook model en influencer Chloé Vandenbussche (31) moet rekening houden met wat ze post. “Vanaf volgende week heb ik een samenwerking met Huawei en zij hebben zelfs uitdrukkelijk gevraagd om geen foto’s op straat te nemen omdat ze niet geassocieerd willen worden met mensen die de regels overtreden”, vertelt ze.

Dennis Van Peel (24), die onder meer de modeweken in juni zou volgen, lost het net als zijn collega’s op met foto’s vanuit zijn appartement. Hij ziet ook voordelen. “Hoewel mijn volgers ondertussen wel alle hoeken van mijn appartement hebben gezien, zijn ze actiever op sociale media”, vertelt hij. “Iedereen is thuis, dus ze hebben ook meer tijd om te scrollen en te surfen.”