“Ik ben Loïs en ik drink niet meer” Yasmin Van De Werf

04 februari 2019

09u04

Bron: NINA 0 Nina Afkicken van een échte alcoholverslaving is nog heel wat anders. Dat weet de Nederlandse Loïs Bisschop, die een boek schreef over hoe ze zichzelf letterlijk uit de goot hees. Ik spreek haar in de sportschool.

“Vroeger viel een sportieve levensstijl helemaal niet te rijmen met hoeveel ik dronk en uitging. Toen ik stopte met drinken, kreeg ik plots zoveel energie dat ik echt wilde gaan sporten. Mijn lijf smeekte om gezonde dingen.”

In Nederland zit ‘Dry January’ er intussen op. Jij hebt gemengde gevoelens over zo’n alcoholpauze?

“Voor je gezondheid maakt zo’n tijdelijke detox niks uit. Vergelijk het met één maandje gaan sporten. Veel mensen gaan na die dertig dagen weer volledig los. Anderzijds doet zo’n maand je wel inzien wat je relatie tot alcohol is, en die bewustwording is zeker zinvol. Alcohol neemt een ontzettend grote plek in onze maatschappij in. Media en reclame hebben een grote verantwoordelijkheid: we krijgen een geromantiseerd beeld voorgeschoteld, maar alcohol is en blijft een verslavend middel.”

Heb je nog tips voor wie wil stoppen of minderen?

“Accepteer je lustgevoelens. Als je om 5u zin krijgt in een glaasje, doe daar dan niks mee, maar aanvaard wél even die trek.”

Het volledige verhaal van Loïs lees je in ‘Ik ben Loïs en ik drink niet meer’ (€ 15, uitgeverij Lannoo)