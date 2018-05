'Houden bedriegers van hun partner' en andere vragen over relaties beantwoord Margo Verhasselt

17 mei 2018

14u09

Bron: NYpost 0 Nina Waarom gaan we vreemd, zijn het nu mannen of vrouwen die het vaakst een misstap begaan en heeft het überhaupt nog wel zin om in het huwelijksbootje te stappen? Het zijn vragen die we ons allemaal wel al eens stelden. Ze krijgen eindelijk een antwoord.

Onze seksualiteit is niet altijd voor de hand liggend, maar twee nieuwe boeken werpen een blik op de ingewikkelde zaak. Psychiater Kenneth Rosenberg, auteur van het boek 'Infidelity: Why Men and Women Cheat' en dokter Erika Schwartz, auteur van het boek 'The Intimacy Solution', delen interessante weetjes over seks, liefde en echtscheidingen. Hun bijzonderste bevindingen opgesomd:

Als je partner vreemdgaat, is er een grote kans dat je het nooit zal weten

"Bij negentig procent van de mensen die vreemdgaan, komt hun echtgenoot er nooit achter," stelt Rosenberg in zijn boek. Daarnaast legt hij ook uit dat de exacte reden waarom iemand een scheve schaats rijdt, enorm moeilijk te bepalen is: 50 procent van de mensen die iemand bedriegen zegt wél gelukkig te zijn in hun relatie of huwelijk.

Meer en meer vrouwen gaan vreemd

Zo'n twintig jaar terug, ging 10 procent van de getrouwde vrouwen vreemd. Een percentage dat gestegen is naar 15 procent. "Vrouwen hebben meer opties gekregen, mogen kiezen hoe ze op seksueel vlak in het leven staan en hebben meer sociale vrijheid," schrijft Rosenberg.

Minder scheidingen

Schwartz merkte op dat koppels onder 50 minder gaan scheiden sinds 2009. Ze zijn volgens haar realistischer wanneer het op relaties en passie aankomt. Daarnaast zouden millennials eerlijker zijn met zichzelf en hun partners.

Mannen gaan ook door 'de verandering'

De penopauze, of mannelijke versie van menopauze, is een periode waarvan veel mensen niet op de hoogte zijn. De man gaat dan door een periode waarin er minder testosteron wordt aangemaakt. Daarnaast kan hij ook te maken krijgen van een verlaagd libido en emotioneel zijn. Is je liefste plots een couch potato en wil hij alleen nog bier drinken en huilen? Je kan het hem dus niet kwalijk nemen..