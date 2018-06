"Hij nam zijn moeder mee naar ons afspraakje": Vrouwen mogen dates schaamteloos recenseren in deze app Nina Dillen

06 juni 2018

15u18 218 Nina Van “Hij is veel kleiner in het echt” tot “Hij wilde meteen een trio”: datingapp Once laat vrouwen een recensie schrijven na een afspraakje, die op het datingprofiel van de bewuste man wordt gepubliceerd. Online datingexperte Lara Hallam (UAntwerpen) is kritisch: "Vrouwen kunnen eender wat schrijven als ze een blauwtje liepen."

Kwaliteit boven kwantiteit, dat is het motto van de zogenaamde slow-datingapp Once. Je vindt er geen honderden zwoele foto’s per dag die je naar links of rechts moet swipen, wel dagelijks één tot vier gericht uitgezochte matches. De app bestaat sinds 2015, maar voegde sinds begin dit jaar nog een extra snufje toe. Vrouwen kunnen na een date een score tussen één en vijf sterren geven aan hun afspraakje, met daarbij een uitgebreide recensie. Ook kunnen ze aanvinken of de man in kwestie wel zo knap is als hij doet uitschijnen op zijn profielfoto. "De bedoeling is om de betrouwbaarheid te verhogen," verklaart Amélie Guerard, woordvoerster bij Once. "Vrouwen voelen zich er niet altijd comfortabel bij om af te spreken met iemand die ze enkel virtueel kennen. We willen hen aanmoedigen om toch te daten, zonder zich onveilig te voelen. Zo'n recensie geeft veel meer informatie dan enkel een profielfoto."

