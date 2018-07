"Hij beloofde me een brief en eenmaal thuis begon het wachten. Een week, twee weken, drie..." Corine Koole

09 juli 2018

07u24 0 Nina Ze ontmoetten elkaar op vakantie. Het werd liefde. Wat volgde er? En hoe kijken ze daar nu op terug? Vandaag: Marieke (29) en Roel (28) en de zomer van 2015 op het Waddeneiland Terschelling.

Marieke

“In de zomer van 2015 stond hij ­achter de balie van de camping op Terschelling toen mijn vriendin en ik binnenkwamen. Lang, blond en blauwe ogen, maar het mooiste was zijn lach. Die was alleen maar blij, zonder een sprankje terughoudendheid en wrangheid. Zo opgewekt had ik zelden iemand gezien. Dat raakte me toen hij naast ons bezig was andere mensen in te checken.

“Even later stak ik opnieuw mijn hoofd om de deur. Ik wilde weten wat de wifi­code was, maar net op dat moment ontdekte ik dat er helemaal geen code was en hakkelend legde ik met te veel woorden uit wat mijn vergissing was. Hij wachtte geduldig tot ik was uitgesproken, glimlachte en zei: ‘Toch leuk dat je er was.’

“Die hele verdere week heb ik hem niet gezien. Samen met mijn vriendin fietste ik het eiland af, en zaten we eindeloos in duinpannen onze toekomst te overdenken. In september zou ik de huis­artsen­opleiding beginnen, maar had ik door zo voortvarend te studeren niet andere, ook interessante wegen over het hoofd gezien? Daar hadden we het over, ik hield van dat over-analyseren en de vrolijke Viking raakte een beetje op de achtergrond, al bedacht ik zonder veel succes wel redenen om opnieuw die receptie binnen te lopen.

