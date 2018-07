"Het juiste dieet kan helpen tegen kanker": waar of niet? Wetenschappers onderzoeken hoe bepaalde voedingsstoffen medicijnen versterken

Barbara Debusschere

13 juli 2018

14u03 0 Nina Voeding kan kankermedicijnen beter doen werken, tonen nieuwe studies. ‘Antikankerdiëten’ zijn dan wel op weinig gebaseerde big business, nu gaan top-oncologen ook met voeding en kanker aan de slag. ‘Probeer dit niet zelf.’

‘Asperges gevaarlijk voor kankerpatiënten’; ‘Suiker stimuleert kanker’; ‘Kurkuma en tomaat beschermen tegen kanker’. Iedereen kent dat soort berichten.

Bij nader inzien blijken ze fout, maar dan is de schade al aangericht en krijgen oncologen bijvoorbeeld telefoon van patiënten die hun medicatie weigeren omdat er wat suiker in zit of die een ‘anti-kanker-asperge-dieet’ volgden en nu in paniek zijn.

Ruim 60 procent van de Belgen denkt ook dat zogenaamde ‘superfoods’ zoals broccoli, chiazaad, gojibessen, groene thee, kurkuma, omega 3 en tomaat het kankerrisico kunnen verlagen. Al jaren teert een business van ‘anitkankerdiëten’ op die misvattingen, met bijhorende boeken en (dure) supplementen.

