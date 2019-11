“Het doet deugd soms om even niet mezelf te zijn”, actrice Charlotte De Bruyne uit ‘De twaalf’ nu in NINA NA

15 november 2019

15u10 0 Nina Ze is een van ‘De twaalf’ juryleden in de gelijknamige reeks op Eén. Geen onbekende, maar wel vree lang geleden gezien op tv: de Gentse actrice Charlotte De Bruyne komt na heel wat jaren in het theater nog eens proeven van televisie. En dat smaakt naar meer. “Ik heb dit gemist.”

Je kan er onmogelijk naast kijken. Die weelderige krullenbol. Dat gebeeldhouwde gezichtje. Helblauwe ogen. Jurylid met pit in De twaalf, op zondagavond. Daar moet ze als voorzitster van een assisenjury mee bepalen of Frie (gespeeld door Maaike Cafmeyer, red.) schuldig is aan dubbele moord.

De laatste keer dat we Charlotte De Bruyne op tv zagen, was in 2014 – in Vriendinnen. Dit is dus een soort terugkeer, en bovendien een die haar duidelijk deugd doet. “De twaalf is hét project waarop ik zat te wachten.”

Het volledige interview lees je morgen in NINA of op nina.be. Vandaag geven we je al een blik achter de schermen van de fotoshoot.

Nog meer in NINA:

- Nationale NINA-dag: korting in het hele land

- Humor in relaties: lachen is als seks, het werkt verzoenend

- Liefdeslessen met Wim Slabbinck: emotionele ontrouw

- De 3 van Sonja: kraakverse sushi

En nog zoveel meer!