‘Hangry zijn’ is écht doornormaal Liesbeth De Corte

07 mei 2018

09u17 0 Nina Zoveel honger hebben dat je plots ongelofelijk chagrijnig wordt: het is iedereen al wel eens overkomen. Dat is ook normaal, zegt diëtiste Sophie Medlin. Volgens haar is ‘hangry zijn’ een doodnormale emotie.

Hangry, de leuke samentrekking van ‘hunger’ en ‘angry’, betekent dus eigenlijk dat je knorrig rondloopt als je maag aan het knorren is. Lijkt het wel alsof iedereen in je omgeving hier al eens last van heeft gehad? Dat kan best kloppen, beweert Sophie Medlin, want het is een doodnormaal fenomeen.

“We hebben al lang opgemerkt dat mensen zich beginnen ergeren als ze honger hebben”, vertelde ze aan BBC Radio 4. En daar is dus blijkbaar een logische verklaring voor. “Als je bloedsuikerspiegel plots daalt, gaat je lichaam meer cortisol en adrenaline aanmaken, dat zijn de hormonen die ook vrijkomen bij situaties waarbij je wil vluchten of vechten.” De aanmaak van deze hormonen beïnvloedt ook je brein, waardoor je plots een woedebui kan krijgen.

Maar er is ook nog een tweede verklaring voor het fenomeen hanger. Als je honger hebt, is er in je hersenpan een tekort aan glucose. Daardoor wordt het moeilijker om je te concentreren en je emoties te controleren. Die combinatie zorgt ervoor dat je domme foutjes gaat maken én dat je het moeilijker vindt om je ‘fatsoenlijk’ te gedragen. Het gevolg? Je geraakt sneller geïrriteerd en je zal sneller uitvliegen of beginnen vloeken. Die arme omstaander zal het geweten hebben.