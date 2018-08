'Glass hair' is dé nieuwste kapseltrend op Instagram Nele Annemans

29 augustus 2018

17u12

Bron: Red Online 0 Nina Geen natuurtalent in het maken van die o zo mooie, op het eerste gezicht natuurlijk ogende beachy waves? Dan hebben we goed nieuws voor jou. In Hollywood is het namelijk bye bye weelderige lokken, enter ultrastrakke bob!

De bobtrend: we hebben hem al in elke vorm zien voorbijkomen. De lange, korte, krullende, met knot, zonder knot, in een rechte lijn, met verschillende lengtes ... en nu zijn we weer een bobkapsel rijker: 'glass hair'. De trendsetter? Kim Kardashian. Zij, en ondertussen menig andere celebrity, ruilde haar lange lokken in voor een iets kortere coupe en dat zonder dat er nog maar een krulletje te bespeuren valt. Glass hair is namelijk de naam voor een erg strakke, halflange bob, die er zo glanzend uitziet als gepolijst marmer, ofwel alsof het uit glas gesneden is.

Natuurlijk werd niemand van hen met natuurlijke, kaarsrechte lokken geboren. Hun ultrastrakke stijl is dan ook het resultaat van een hele resem haarproducten - en een kappersteam dat dag in dag uit voor hen klaarstaat. Máár met een beetje moeite, en een bezoekje aan de drogist, kan jij ook al heel wat dichter bij die o zo stijlvolle look raken. Investeer vooral in een goed serum dat glans geeft, een kwaliteitsvolle haardroger én stijltang om je lokken kaarsrecht te krijgen en een fixerende glansspray.

I thought about killing you 🎵 Een foto die is geplaatst door null (@kimkardashian) op 15 aug 2018 om 16:22 CEST

@iheartradio music awards. Thank you thank you thank you. I can’t say it enough. What an amazing night!! @iheartradio @tbsnetwork ❤️ Een foto die is geplaatst door null (@haileybaldwin) op 12 mrt 2018 om 04:17 CET

Not an ad Een foto die is geplaatst door null (@khloekardashian) op 31 jul 2018 om 17:04 CEST

Letzzzzz be blunt ✂️ @justinemarjan Een foto die is geplaatst door null (@oliviaculpo) op 25 jul 2018 om 19:11 CEST

Your postmates is arriving soon. Een foto die is geplaatst door null (@lucyhale) op 13 aug 2018 om 04:12 CEST