Gert Verhulst, Jitske Van de Veire en Emma Meesseman over hun mooiste moment van 2019: “Trouwen doe je voor de eeuwigheid”

Nina Nu the most wonderful time of the year eraan komt, blikken we ook terug op onze mooiste herinneringen. Deze BV’s schudden hun bolletje geluk van 2019 nog eens flink op.

De oudste dochter van Peter Van de Veire én voorvechtster van bodypositivity werd dit voorjaar compleet overdonderd door de komst van haar broertje Lex.

“Met alle aandacht voor mijn bodypositivityverhaal én de opstart van mijn eigen kapsalon, was dit het meest intense jaar van mijn leven ooit. Mijn vader heeft daar nog een schepje bovenop gedaan. Een van dé grote uitschieters, dat was toch het moment dat ik grote zus werd. Ik ben opgegroeid met twee zussen, die iets jonger zijn. Hun komst heb ik nooit zo bewust meegemaakt als die van Lex.”

“Toen ik mijn broertje voor het eerst in zijn wiegje zag liggen, was ik compleet overdonderd. Wat ik voor hem voelde, was instant verliefdheid. En een grote drang om hem te beschermen, voor hem te zorgen en hem hippe kleertjes aan te trekken. Hij kan zo schoon naar me lachen met zijn grote ogen. Dan denk ik: oh, hij vindt me nu al tof. Ik kijk er al naar uit om op hem te babysitten en hem mee te nemen naar het bos, en later gaan we samen naar de Gentse Feesten.”

“Met een lesbische zus die strijdt voor méér positiviteit rond echte vrouwenlichamen, zal Lex opgroeien in een omgeving die zeer open-minded is. Hopelijk is mijn gevecht niet meer nodig als hij groot is. Mooi, dat de aandacht voor mijn eerlijke foto’s het afgelopen jaar zowat ontploft is. Veel mensen juichen mijn posts toe. Toch krijg ik nog best veel negatieve commentaar over me heen. Zolang die giftige reacties blijven komen, zijn mijn foto’s nodig. Ik laat me zeker niet ontmoedigen, integendeel. Gelukkig staat mijn lief Marthe op mindere dagen voor me klaar. Dankzij haar heb ik van mezelf leren houden. Vroeger was ik ook keihard voor mijn imperfecties. Marthe heeft me helemaal ontwapend door mij keigraag te zien.”

“Kort na de komst van Lex hebben Marthe en ik twee katten in huis genomen. Ons leven is nog véél te druk om zelf kinderen te nemen. Marthe studeert nog. En zo’n baby in de familie, dat is echt een realitycheck. Dat neemt niet weg dat ik door Vronski en Lévin een pak huiselijker geworden ben. Opeens moet ik elke avond thuis zijn om de katjes te knuffelen en eten te geven. Het kattenmoederschap heeft mijn leven met Marthe een nieuwe draai gegeven. We genieten meer dan ooit van een avondje in de zetel. Met twee katten op schoot.”

Basketbalspeelster Emma Meesseman (26) won met haar Amerikaanse ploeg de WNBA-finale

De basketbalspeelster uit Ieper zorgde begin oktober voor wereldnieuws door de Washington Mystics met 22 punten naar de WNBA-titel te leiden.

“Meestal blijf ik vrij kalm tijdens een wedstrijd, maar die dag gierden de emoties door mijn lijf. Miljoenen kijkers zaten de wedstrijd thuis te volgen. Mijn moeder (Sonja Tankrey, zelf een voormalige internationale basketbalspeelster, red.) zat in de zaal. Hypernerveus. De finale was superspannend. Onze tegenstanders stonden op scherp, omdat wij de topfavoriet waren. Tijdens de eerste helft liepen we zelfs achterstand op. Ik zag het allemaal gebeuren vanaf de bank en dacht: komaan, de overwinning is zo dichtbij, we mogen ze nu niet uit handen laten glippen. Zodra ik het veld op kwam, maakte ik meteen enkele punten om voorsprong op te bouwen. De rest is geschiedenis.”

“Na het laatste fluitsignaal stroomde ik over van geluk. De euforie was zó groot. Dat gevoel viel met geen enkele andere overwinning te vergelijken. Het was ook zo’n groots mediagebeuren. Na de wedstrijd liepen supporters overal in de Verenigde Staten juichend de straat op om feest te vieren. Te midden van al dat feestgedruis voelde ik me ook heel leeg. Het hele seizoen lang waren we als ploeg zo diep gegaan. Hadden we zo hard gewerkt. Die momenten flitsten door mijn hoofd en deden de tranen in mijn ogen springen.”

“Ondertussen ontplofte mijn gsm van de felicitaties. Zelfs LeBron James en Kyle Kuzma van de Los Angeles Lakers maakten via Twitter hun complimenten over. Dat iemand uit het kleine Ieper opgemerkt werd door grote WNBA-sterren deed me glunderen van trots. De grappigste reactie, die kwam van mijn broer Thijs, die via Facebook plots een gegidste toer door mijn kamer aanbood. Als ik nu de beelden van de finale herbekijk, komen alle emoties opnieuw naar boven. En dan kan ik alleen hardop wensen dat we volgend jaar met de Belgian Cats naar de Olympische Spelen mogen.”

Studio 100-baas Gert Verhulst (51) stapte in het huwelijksbootje met Ellen: “Ons trouwalbum ligt vlak bij het nachtkastje”

De succesvolle tv-maker en Studio-100 baas bekroonde zijn relatie met Ellen Callebout afgelopen zomer met een huwelijk.

“Toen Ellen de ochtend van ons huwelijk aankwam op de receptie werd ik overvallen door pure blijdschap. Ze zag eruit als een echte bruid. Dat is nu mijn vrouw, dacht ik trots. Een tijdje voordien had ik haar heel spontaan ten huwelijk gevraagd. Aan tafel tijdens een vriendenweekendje in de Ardennen. Een ingeving van het moment. Ik ben een vrij pragmatische, nuchtere man.”

“En dan kwam plots de dag dat ik ‘ja’ zei tegen de vrouw van mijn leven. Heel eerlijk, dat deed me toch wat. Ik vond het spannend. En het klinkt misschien belachelijk, maar het voelt toch anders nu Ellen mijn vrouw is. Een stuk serieuzer: Trouwen doe je voor de eeuwigheid. Mijn eerste keer is meteen ook mijn laatste.”

“De plechtigheid in het Felix Pakhuis hebben we heel bewust intiem gehouden. Dat mijn kinderen en mijn vader erbij waren, was voor mij het belangrijkste. Viktor en Marie hebben allebei het woord genomen. Heel pakkend allemaal. Ze komen goed overeen met Ellen en zijn heel blij voor ons. Burgemeester Bart De Wever had me op voorhand wel gewaarschuwd. Tijdens zijn speech zou hij mij er flink doorsleuren. Tot grote hilariteit van alle aanwezigen drukte hij zijn medeleven uit aan Ellen, die nu voor het leven met mij opgescheept zat. Och, zulke fratsen. Daar kan ik tegen.”

“Bij gelegenheid haal ik mijn trouwkostuum opnieuw uit de kast. Het is een vrij neutraal deftig pak. Ideaal voor feestjes, dus dat wil ik zeker niet laten verstoffen. Ellen heeft ook veel tijd en liefde in ons trouwalbum gestoken. Als we nog eens herinneringen willen ophalen aan de prachtige dag, dan bladeren we erdoor. Het ligt nog altijd vlak bij het nachtkastje.”