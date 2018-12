“Even rust, en dan knallen in 2019", Alice on the Roof, Tourist LeMC, Sergio Herman decogoeroes Ozanna en Guillemine over hoe zij kerst vieren David Devriendt

08 december 2018

09u25

Bron: NINA 0 Nina Ze krijgen pretoogjes als ze erover praten. Flashbacks naar hun kindertijd. En vooral ook een heel warm gevoel. Kerst doet wat met muzikanten Alice on the Roof en Tourist LeMC, topchef Sergio Herman en woongoeroes Ozanne en Guillemine Mertens. Ze delen hun ultieme tips, blikken terug op hun succesvolle jaar en klinken op een nog beter 2019! 

Alice on the Roof (23) en Tourist LeMC (34) : ‘ Even rust, en dan knallen in 2019’

Op zijn nieuwe album maakte Johannes Faes, beter bekend als Tourist LeMC, één liedje samen met Alice on the Roof. Hij, de Antwerpse stadstroubadour die Vlaanderen aan zijn voeten heeft. Zij, de popzangeres uit Bergen met haar pijlen op Frankrijk gericht. Allebei succesvol en, zo blijkt, even dol op kerst.

Je hebt 4% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN