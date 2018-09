"Er zit voortaan zo’n slordige honderd kilometer tussen onze voordeur en die van zijn kamertje" Ankes column Ankel Michiels

01 september 2018

Hij is vijftien en vliegt het nest uit. Weg van onder mijn vleugels. Puberzoon gaat op internaat. Hij heeft me als troostprijs een nieuwe naam gegeven: weekendmama.

Nu hoort elke eerste schooldag wel wat spannend te zijn. Zo zal kleuter maandag met een nieuwe boekentas, breder dan zijn schoudertjes, het eerste leerjaar trotseren. Hij zal er leren lezen en schrijven in plaats van verven en puzzelen. De speeltijd is voorbij, al weet het arme kind dat zelf nog niet. Ook de twaalfjarige popelt om zijn klasgenoten terug te zien. Voor ik maandag goeiemorgen zeg, is die op zijn koersfiets weg. Dat enthousiasme zal zo ongeveer duren tot het eerste huiswerk om de hoek komt gluren.

Voor puberzoon is dit zoveel méér dan de start van het schooljaar. Er begint een nieuw leven. Het internaat is geen maatregel of straf, dan wel zijn eigen keuze en wens.

