Engelen bestaan: deze mensen maken de wereld elke dag een beetje mooier Lynn Guillaume

29 december 2018

15u35

Bron: NINA 0 Nina Sommige projecten raken je recht in het hart. Wheel of Care, WonderWijven en Rising You maken de wereld een beetje mooier. Elke dag opnieuw.

Bianca en Flora richtten Wheel of Care op, een duurzaam thuiszorgproject op de fiets

Bianca: “Als zorgverlener wil je ­mensen helpen. Toen ik als vroedvrouw in een ziekenhuis werkte, ging er meer tijd naar papierwerk dan naar de patiënt. Dat wrong.”

Flora: “Ik zat met hetzelfde gevoel. Ik had een tijd in Afrika gewerkt en zag ertegen op om opnieuw in een Belgisch ­ziekenhuis aan de slag te gaan. De vele regeltjes, maar ook de tijdsdruk zetten een rem op wat je voor patiënten kan ­betekenen. Pas bevallen mama’s krijgen bij elke shiftwissel een andere vroedvrouw aan hun bed. De ziekenhuisgangen liggen vol, de belletjes rinkelen, alles moet snel gaan ... Dat moest toch anders ­kunnen. Toen ik Bianca weer tegen het lijf liep – we hebben samen gestudeerd – ­bleken we snel dezelfde visie te hebben.’

Je hebt 11% van dit artikel gelezen

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN