‘Eén glimlach maakt je even gelukkig als tweeduizend chocoladerepen’ en 3 andere verrassende voordelen van glimlachen

15 mei 2020

Meer zelfvertrouwen, er aantrekkelijker uitzien en gelukkiger in het leven staan. Klinkt als een droom? Je hebt het nochtans helemaal zelf in handen – of beter, in je tanden. Meer glimlachen kan je wereld op z’n kop zetten en heeft meer voordelen voor je dan je denkt.

Een glimlach is enorm herkenbaar en persoonlijk. Denk maar aan de Mona Lisa. En Julia Roberts, die de hare voor 30 miljoen dollar liet verzekeren. Wedden dat je je hun glimlach onmiddellijk voor de geest kan halen? En toch doen we het met z’n allen veel te weinig. Een volwassene glimlacht gemiddeld twintig keer per dag (en 14% zelfs minder dan vijf keer), terwijl een kind maar liefst vierhonderd keer zijn tanden bloot lacht. Gek, want er zijn enorm veel voordelen aan glimlachen.

Een gratis facelift

“Een glimlach is de mooiste make-up die een vrouw kan dragen”, vond Marilyn Monroe. En gelijk had ze. Als je je mondhoeken naar boven beweegt, geef je bijna je hele gezicht een instant facelift: je wangen, kaken en nek. Geen wonder dus dat mensen die glimlachen meteen als aantrekkelijker worden gezien. Vooral mannen vinden vrouwen knapper als ze glimlachen.

Logisch, want mannen vinden humor vaak een belangrijke troef bij hun partner. En nu wordt het pas echt interessant, want die ‘humor’ beoordelen ze aan de hand van hoe vaak je lacht om zijn grappen. Je hoeft dus niet eens zélf grappig te zijn om door de ogen van een man grappig – en dus aantrekkelijk – gevonden te worden.

Een boost voor je connecties en (zelf)vertrouwen

Glimlachende mensen worden naast knapper ook als betrouwbaarder en echter beoordeeld. Als je naar iemand glimlacht, vertel je die persoon zonder woorden dat je hem leuk vindt. Die persoon voelt zich daardoor beter over zichzelf én over jou. En hij gaat het gevoel dat jij aan hem geeft met je glimlach, naar jou spiegelen. Vaak letterlijk, want mensen zijn geneigd om anderen te kopiëren en dus zelf ook een glimlach te tonen. Met één simpele glimlach heb je zo die andere persoon én jezelf een boost in (zelf)vertrouwen gegeven. Wil je een promotie scoren op het werk of een vriendin om een gunst vragen, dan haal je dus gewoon je mooiste glimlach boven om je slaagkans te verhogen.

Fake it till you feel it

Wie glimlacht, is meestal gelukkig. Maar ook het omgekeerde is waar: je kan je hersenen doen geloven dat je gelukkig bent door te glimlachen. En daarvoor hoef je die perfect smile niet onder de knie te hebben, want je hersenen kennen het verschil niet tussen een oprechte en een fake glimlach. Een nepglimlach veroorzaakt ook een chemische reactie in je hersenen: een feelgoodcocktail van dopamine, endorfine en serotonine. Endorfine werkt als een natuurlijke pijnstiller, terwijl serotonine en dopamine negatieve gevoelens tackelen.

Resultaat? Minder stress, een lagere bloeddruk en een beter gevoel. Eén glimlach zou volgens Brits onderzoek evenveel geluk teweegbrengen in je hersenen als tweeduizend (!) chocoladerepen. Grappig weetje: volgens een onderzoek aan de Cardiff University zijn mensen die een botoxbehandeling hebben gehad en dus niet goed kunnen fronsen, ook gelukkiger. Probeer het zelf eens. Voel je je gestresseerd omdat een werkdeadline in zicht komt of ben je gefrustreerd omdat de kinderen er thuis een zootje van hebben gemaakt? Glimlach dan, hoe geforceerd ook, gedurende minstens twintig seconden. Je deadline zal niet verdwijnen en het huis zal niet opgeruimd zijn, maar jij zal je wel lichter en gelukkiger voelen.

En je leeft nog lang en gelukkig

En de effecten van een glimlach gaan nog verder. Glimlachen kan zelfs je gezondheid bepalen! Zo analyseerden onderzoekers aan de Universiteit van Californië - Berkeley een groot aantal schoolfoto’s van vrouwen en bekeken ze welke vrouwen een oprechte glimlach toonden. Jaren later, toen de vrouwen 52 jaar oud waren, belden de onderzoekers hen op. Wat bleek? Hoe echter de glimlach van de vrouwen op de foto, hoe beter hun gezondheid, hoe gelukkiger hun huwelijk en hoe meer ze tevreden waren over hun leven.

Geef jezelf die wondermooie glimlach

Wie zich goed voelt bij z’n glimlach, lacht meer. Niet tevreden met de jouwe? GlamSmile is gespecialiseerd in mensen een stralende glimlach geven. Met porseleinen ‘veneers’ (ook wel facings of facetten genoemd) die ze op je tanden plaatsen, pakken ze tal van imperfecties aan. Je kan de vorm en de positie van je tanden laten optimaliseren en natuurlijk blijven de facings permanent wit. Zo krijg je opnieuw het zelfvertrouwen om mijlen breed te glimlachen. Surf naar glamsmile.be om je gratis Smile Advies met een Smile Consulente aan te vragen.