“De meeste mannen zijn geïntimideerd door vrouwen zoals wij”: 3 modellen op leeftijd schitteren nu in NINA Nele Annemans

08 november 2019

15u03 0 Nina Op schoonheid staat geen leeftijd. Zo bewijzen fotomodellen Catherine Mattelaer (67), Steevie Vanderveen (52) en Marielle Van Oostrom (48). Eeuwige elegantie, een en al vrouwelijkheid en terecht zelfvertrouwen. Meer dan ooit zijn deze dames vandaag het gezicht van modecampagnes en schitteren ze in tal van magazines. “Natuurlijk tellen wij nog mee!”

Alle drie hadden ze geen enkele ambitie om fotomodel te worden. Maar alle drie zijn ze er tóch uitgepikt. De uit Frankrijk afkomstige Steevie Vanderveen – gehuwd met een Belgische chef-kok – Catherine Mattelaer – ex van Johan Verminnen – en Marielle Van Oostrom uit Amsterdam – getrouwd met een dj – maakten jarenlang carrière in de modewereld. Alle drie namen ze een pauze om mama te worden, alle drie keerden ze weer terug naar fotosets. Grijzer en wijzer. “Het is simpel: je moet je ouderdom aanvaarden. Elk stadium is mooi.”

Het volledige interview lees je morgen in NINA of op nina.be. Vandaag geven we je al een blik achter de schermen van de fotoshoot.

