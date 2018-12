“Blij zijn met wat je hebt, dat is het schoonste wat er is”, Frances Lefebure is dé NINA-vrouw van 2018 Nele Annemans

14 december 2018

17u33 1 Nina Wie maakte dit jaar het verschil? Wie sprong eruit? Wie bleef jou bij? Jullie, NINA-lezers, kozen dé 10 vrouwen van 2018. Samen blikken we terug op hun jaar en kijken we uit naar een even sprankelend 2019. Eerst aan het woord, Frances Lefebure, dé NINA-vrouw van 2018.

Blij met je eerste plaats in onze top 10?

“Vooral verrast! Wat? Ik? Waarom? (lacht) Ik voel dankbaarheid. Blijkbaar hebben mensen graag naar ‘Make Belgium Great Again’ gekeken. Het is een mooie erkenning, voor het hele team. Ik heb het ook meteen in het WhatsAppgroepje van ‘Make Belgium Great Again’ gezet: ‘Hé jongens, dit is voor ons allemaal.’ We hebben samen een warm programma gemaakt. Ik draag deze titel niet op aan mezelf. Ik ben maar een gewoon meisje.”

