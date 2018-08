¡Ay, caramba!: ASOS heeft nu een Simpons-collectie Nele Annemans

23 augustus 2018

16u06

Bron: Bustle 0 Nina Fans van The Simpsons opgelet! Klaar om je jeugd helemaal te herbeleven? ASOS bundelde de krachten met The Simpsons voor een nostalgische collectie waar wij elk stuk van in huis willen!

De eclectische collectie bevat meer dan 30 stuks die geïnspireerd zijn op de stijl en streetwear van de jaren 90 en bevat al je favoriete personages én - hoe kan het ook anders - héél veel geel. Bart Simpson, zijn vader Homer, zus Lisa en ook Marge en haar iets brutalere zussen Patty en Selma: allemaal zijn van de partij. Je vindt ze op T-shirts, truien, jeans, heuptasjes, hoedjes én oorbellen. ASOS noemt het zelf een van de meest inclusieve collecties van het merk. Want naast de dames- en herenkleding, zitten er ook heel wat unisex- en plussizestuks bij. De nostalgische zomerse collectie is vandaag verkrijgbaar in de ASOS-webshop.