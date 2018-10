"Als ik al eens 10.000 likes verzamel, is het bij een kiekje waarop ik mijn buikvet toon" Liesbeth De Corte

15 oktober 2018

10u05 0 Nina Het wereldwijde web zit vol selfmade vrouwen: bloggers, vloggers, appontwikkelaars. Deze week stellen we tien snelle vragen aan de Vlaamse Instagramster Elodie Gabias.

1. Hoe heb jij Instagram ontdekt?

“Acht jaar geleden heb ik een profiel gemaakt omdat dat simpelweg bestond en iedereen dat zo machtig vond. Maar eerlijk? Toen waren dat foto’s van een dertienjarig dwaas kind.” (lacht)

2. Wanneer is dat veranderd?

“Nadat ik me op mijn verjaardag lelijk geschminkt had en een gek filmpje met mijn dikke wenkbrauwen online gezet had, is mijn Instagram beginnen te boomen. In twee dagen ging het aantal volgers van 7.000 naar 10.000. Dat was een mijlpaal.”

3. Zou jij jezelf een professionele Instagramster noemen?

“Nee, ik doe dat niet voor het geld, noch breek ik bij elke post mijn hoofd. Ik zou mezelf eerder ‘anders dan anderen’ noemen. (lacht) Ik denk niet na over wat anderen denken over mij.”

4. Eerlijk, ben je dan ook totaal niet bezig met je aantal volgers?

“Dat komt gewoon vanzelf. Je kan mensen niet forceren om je te volgen. En toch heb ik nu bijna 50.000 volgers ... Dat zijn drie Sportpaleizen! Dat is ziek. Ik probeer daar niet te veel bij stil te staan, anders vind ik dat té eng.” (lacht)

5. Wat hoop je te bereiken?

“Ik heb het grote geluk gehad om op het juiste moment per ongeluk iets anders te doen dan de rest. Blijkbaar werkte dat. Nu hoop ik dat mijn foto’s mensen laten lachen en hen goed in hun vel doen voelen.”

6. Wat is jouw handelsmerk?

“Ik blijf ver weg van Photoshop en toon hoe het echte leven is. Als ik al eens 10.000 likes verzamel, is het bij een kiekje waarop ik mijn buikvet toon. Dat is de realiteit, maar mensen voelen zich daardoor blijkbaar beter.”

7. Zijn er dingen waar je je wel over schaamt?

“Tijdens mijn middelbareschooltijd was ik onzeker over mijn puisten, nu besef ik dat het issues zijn waar iedereen mee kampt. Ik lach ermee door een vijfdubbele kin te maken of lelijk geschminkt op straat te lopen.”

8. Waar erger jij je aan op Instagram?

“Als mensen drie miljoen hashtags of een megalang bijschrift plaatsen, denk ik: laat maar zitten.”

9. Wat is het tofste dat je al meegemaakt hebt?

“Ik werk nu mee aan Galaksie, een nieuw YouTubekanaal voor mensen tussen 16 en 25 jaar. Er verschijnt vanaf deze maand originele en grappige content op.”

10. Heb je voordien aan vloggen gedacht?

“Ik heb ooit een vlogcamera gekocht, maar dat kwam veel te geforceerd over. In Nederland is YouTube volledig van de grond gekomen. België loopt wat achter, maar ik denk dat Galaksie daar verandering in kan brengen en een succes kan worden.”