“Aan de moppen over mijn echte leeftijd kan ik nooit ontsnappen, maar één ding is zeker: ik blijf forever young” Ann Laenen

29 februari 2020

11u00 0 Nina Exact 7.145 Belgen vieren vandaag hun verjaardag. Dat doen ze voor het eerst in vier jaar op hun officiële geboortedag. Maar hoe voelt dat nu om jarig te zijn op die schrikkeldag? Word je dan extra in de bloemetjes gezet of vier je dat net zoals andere jaren? Wij vroegen het ze zelf.

Jongensdroom

“Mijn man, François, wordt vandaag 80”, vertelt Diane. “Andere jaren wordt het niet zo uitgebreid gevierd. Sommige mensen sturen hem een sms op 28 februari en anderen feliciteren hem op 1 maart. Hij krijgt natuurlijk ook wel cadeautjes dan, maar om de vier jaar, op zijn échte verjaardag, vieren we het veel uitgebreider. Alle kinderen, kleinkinderen, tantes, nonkels … leggen samen voor één groot cadeau. Dit jaar maken we zijn jongensdroom waar: een helikoptervlucht boven Antwerpen. Dat wil hij al zolang eens doen! Tenslotte kunnen wij elk jaar onze verjaardag vieren, dus zo’n groot cadeau is volgens mij wel op zijn plaats.”

Jonger dan mijn oudste zoon

Kristof: “Ik word aanstaande zaterdag 40 en vier dus officieel mijn tiende verjaardag. Mijn moeder is lang bang geweest dat ik het haar kwalijk zou nemen dat ik niet jaarlijks verjaar, maar zelf heb ik er nooit een probleem van gemaakt. Mijn kinderen (zeven en negen) vinden het hilarisch dat hun papa nog maar tien jaar wordt en de oudste vindt het al helemaal fantastisch dat hij mij aan het inhalen is qua leeftijd. Ik ben geen grote feestvierder op verjaardagen. Een etentje met mijn vrouw volstaat meestal. Aangezien 29 februari dit jaar op een zaterdag valt, had ik drie jaar geleden al aangekondigd dat ik een groot feest zou organiseren voor al mijn vrienden en kennissen. Ik heb drie jaar lang enorm veel geduld moeten hebben, maar vanavond is het eindelijk zo ver.”

Op de latten

“Mijn zoon Lukas is geboren in 2008. Hij wordt vandaag dus twaalf, of ja officieel drie”, lacht mama Katrien. “Op school wordt er extra veel gezongen als het 29 februari is én iemands verjaardag. Omdat het nu dus in de vakantie valt, zullen we hem zelf in de watten moeten leggen. Dat doen we door een skitrip te maken naar Winterberg. Hij viert zijn verjaardag dus op de latten.”

Black and gold

Linde: “Als leerkracht in het derde leerjaar word ik wekelijks geconfronteerd met mijn eeuwige jeugdigheid. Zo krijg ik vaak te horen dat ik illegaal met de auto rijd omdat ik te jong ben om zelfs nog maar een rijbewijs te hebben of dat ik niet de ‘baas’ ben omdat mijn leerlingen even oud zijn als ik. In die 16 jaar dat ik lesgeef is er al veel veranderd maar de interesse, de nieuwsgierigheid en de grapjes omtrent het schrikkeljaar zijn nog steeds hetzelfde. Hierdoor kan ik ook verschillende mijlpalen in het leven omzeilen. Ik kan van tram vier bijvoorbeeld nog even overstappen op tram één. Aangezien de 29ste dit jaar op een zaterdag valt, organiseer ik een enorm feest voor al mijn vrienden. Dresscode: black and gold. Niet alleen mijn vrienden, maar ook mijn klas mag meegenieten. Zij mogen maandag de hele dag werken aan een actie-reactieparcours. Als ze daarin slagen, worden ze achteraf beloond met een traktatie van de juf.

Allereerste feestje

“Onze tweeling, Alice en Maren, kan dit jaar voor het eerst hun officiële verjaardag vieren”, vertelt Kathleen. “Ze worden vandaag vier jaar (of één jaar, het is maar hoe je het bekijkt). Natuurlijk vieren we wel elk jaar hun verjaardag, maar dit jaar pakken we toch extra uit. We organiseren een feestje met alles erop en eraan: hun lievelingseten, taart, cadeautjes, familie, versiering, noem maar op. Ze kijken er zelf heel erg naar uit en ik eigenlijk ook, maar ik ben vooral benieuwd naar hun reacties.”

Forever young

Jessica: “Eerlijk gezegd, vind ik verjaren elk jaar leuker en leuker. Als kind vond ik het minder fijn. Mensen wensten mij dan effectief een ‘niet-gelukkige verjaardag’ en ik kreeg ook vaak te horen dat ik eigenlijk helemaal niet jarig was. Ik word vandaag 28 en nu trek ik me dat minder hard aan, ik probeer er telkens het beste van te maken. Indien het geen schrikkeljaar is, vier ik mijn verjaardag op 28 februari én 1 maart. Ik word dan vaak extra verwend omdat ze medelijden hebben met het feit dat ik niet officieel kan vieren. Om de vier jaar kan ik dan volledig uit de bol gaan. Ook dan krijg ik een speciale behandeling, maar dan voor een andere reden natuurlijk. In mijn ogen heeft het verjaren op 29 februari dus alleen maar voordelen. Aan de standaard moppen over mijn echte leeftijd kan ik nooit ontsnappen, maar één ding is zeker: ik blijf forever young! Vieren doe ik zoals elk schrikkeljaar met een feestje. Ik heb 25 vrienden uitgenodigd en voldoende drank en spijs voorzien.”

Marathon

Kenneth: “Als kind vond ik het absoluut verschrikkelijk om te verjaren op 29 februari. Andere kinderen plaagden mij omdat ik in het eerste middelbaar “slechts 3 jaar” oud was. Nu, bijna twaalf jaar later kan ik dat een pak beter relativeren. Tijdens de niet-schrikkeljaren vier ik mijn verjaardag op 28 februari. Dat heb ik vroeger zo beslist omdat ik mijn cadeautjes dan een dag eerder mocht openmaken. Dit jaar vier ik samen met een vijftiental vrienden in een heuse marathon. Ik word dit jaar 24 en daarom organiseer ik de 24 uur van “Kenny”, zoals mijn vrienden me noemen. Beginnen doen we met een stevig ontbijt en Zuid-Afrikaanse vonkelwijn. Vervolgens doen we mee aan een padeltoernooi en een wandeltocht met quiz. Lunchen doen we in Brasserie Wolfstee en daarna sluiten we af in Moose Bar Kempen. Als je maar eenmaal om de vier jaar echt mag vieren, is het uiteraard belangrijk om er ten volste van te genieten. Dat 29 februari nu ook eens in een weekend valt, is helemaal top!”