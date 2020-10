Zo style je een zwarte handtas

Zonder veel nadenken een zwarte handtas over je schouder zwieren? Een echte fashion faux-pas zal je er misschien niet mee maken, maar dat je look interessant oogt durven we je niet te beloven. Ook een zwarte handtas komt namelijk met een aantal stylingtips. Dé gouden regel? Sta even stil bij het totaalplaatje van je look én wat je wil uitstralen. Anders zie je er misschien saai, gedateerd en compleet ongeïnteresseerd in mode uit.

Ga voor gestructureerd

Door zijn eenvoud kan een zwarte tas snel nogal gewoontjes ogen. Door te kiezen voor een stevig exemplaar met gestructureerde vorm maak je je look interessanter. Je hoeft je bankrekening niet te plunderen voor een Céline handtas. Ook meer betaalbare modellen stralen stijl en elegantie uit. Laat franjes voor wat ze zijn en ga bij de keuze van je handtas voor stevigheid, een duidelijke vorm en kwaliteitsleder. Goed voor instant klasse en combineerbaar met elke outfit.

Volledig scherm DKNY - Lia Biassoni - Lia Biassoni © Ninashop.be

2. Garlate, Lia Biassoni (Nu 89,70 euro ipv 299 euro)

Glamour

Een glamoureus jasje doet wonderen voor een zwarte handtas. Denk aan een gouden of zilveren hengsel, stoere studs, een opvallende laktextuur of bijzondere gesp. Een Chanel-stijl tasje staat geweldig bij een zwart lederen jasje en stoere laarzen. Of ga voor een chiquere look en match je glamourtasje met killer heels.

Volledig scherm Mia Tomazzi - Anna Morellini - Coach © Ninashop.be

1. Strada, Mia Tomazzi ( nu 119,60 euro ipv 299 euro)

2. Kira, Anna Morellini ( nu 56,70 euro ipv 189 euro)

Interessante lederstructuur

Opvallende prints blijven het dit najaar goed doen. Niet zo’n fan? Het kan ook subtieler. Wat dacht je van een tas met een gestructureerde print? Een tas met geometrische of beestige lederstructuur zorgt nét voor dat tikkeltje extra en brengt je look naar een hoger stijlniveau. Je zwarte tas komt het mooist tot haar recht in combinatie met een monochrome look. Als eyecatcher bij een kleurige outfit of van kop tot teen in het zwart? Jij kiest!

Volledig scherm Lia Biassoni - Melina Cervesato - Zara © Ninashop.be

1. Acco, Lia Biassoni (nu 69,90 euro ipv 279 euro)

