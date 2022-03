Sporty, praktisch of sensueel: met deze handtassen zet je je vrouwelijkheid in de verf

Op 8 maart is het International Women’s Day. Dé dag om je vrouwelijkheid te vieren, met alle aspecten die daarbij horen: je kracht, je zachtheid, je sensualiteit, je sportiviteit en je praktische denken. Ninashop.be ging voor jou alvast op zoek naar de mooiste handtassen die je veelzijdigheid als vrouw in de kijker zetten. Happy shopping!

Krachtig

Een belangrijke meeting of een moeilijk gesprek voor de boeg? Geen betere manier om je zelfvertrouwen op te krikken dan jezelf in een poweroutfit hijsen. De durvers onder ons gaan voor een rode look. Dé kleur die levenslust en veerkracht uitstraalt. Maak je powerlook af met een al even krachtige statement tas. Byebye stress, hello confidence!

Volledig scherm Lucca Baldi - L. Credi - S. Oliver © Ninashop.be

Zacht

Zachte teddystoffen, zeemzoete pasteltinten… We krijgen er maar niet genoeg van. Na een woelige periode snakken we massaal naar extra zachtheid in ons leven. Heel wat modelabels hebben die boodschap duidelijk goed begrepen. Drie handtassen die je liefdevol omarmen.

Volledig scherm Anna Morellini - Reserved - The Marc Jacobs © Ninashop.be

Sexy

Een spannende date of wat welverdiende Q-time met je lief gepland? Boost je sensualiteit met een tas die de verleiding subtiel aanwakkert. Leder met slangentextuur, ijzeren kettingen, lederen kwasten… Laat je verbeelding de vrije loop!

Volledig scherm Guess - Ciara - Mia Tomazzi © Ninashop.be

Casual

Een neutrale crossbody tas is jouw ideale bondgenoot on the go. Een voetbalmatch van zoonlief, een lunch met vriendinnen en een rondje in de supermarkt? De praktische must-have houdt je handen de hele dag door lekker vrij én past perfect bij elke casual outfit. Ga voor een exemplaar in tijdloos leder: de perfecte passe-partout die niet in je handtascollectie mag ontbreken.

Volledig scherm Becksondergaard - Elena - Massimo Dutti © rv

Practical

Goed nieuws voor de praktische zielen onder ons. XXL handtassen zijn dit seizoen overal. ‘Hoe groter, hoe beter’ is het credo in handtassenland. Deze modieuze toppers zijn meer dan ruim genoeg voor je make-uptasje, laptop, waterfles en verdwaalde kinderspullen. Ideaal voor wie graag goed voorbereid op pad trekt.

Volledig scherm Niguarda - Kate Spade - Benetton © rv

Het bovenstaande artikel is geschreven in opdracht van de commerciële afdeling van DPG Media en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid.