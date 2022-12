Shoppingroute Antwerpen: op deze 22 adressen scoor je de mooiste cadeaus

Een mooie wollen muts van Belgische makelij voor je broer, een uniek juweel voor je mama of een stapel kookboeken om tijdens de kerstvakantie in te duiken: bij deze Antwerpse adresjes shop je de mooiste geschenken voor onder de boom. En je shoppingroute wordt bovendien extra sfeervol, want de modestad verandert tijdens de feestdagen in een magisch winterwonderland.

Op mannenmaat

Laat ons eerlijk zijn: een cadeau kopen voor een man is altijd net dat tikkeltje uitdagender. Gelukkig zijn er winkels als Vrijdagmarkt6, waar je exclusieve stuks vindt van Antwerpse designers als Raf Simons, Dries Van Noten en Stephan Schneider aan verlaagde prijzen. Ideaal voor je modebewuste papa of broer, of om zelf een feestoutfit te scoren. Bij Morrison in de Nationalestraat shop je naast truien en shirts van Howlin’ ook toffe mutsen, sjaals, handschoenen en kousen. Schenk je liever een uniek hebbeding? Ga snuisteren bij Kabinet Unique in de Oever, midden in de Antwerpse antiekbuurt, of ontdek de bijzondere posters van STRICT.

Wonderlijke boeken

Meer lezen is wellicht een van de meest voorkomende voornemens. Stad Leest in de Oudaan presenteert een boeiende selectie literatuur waar geen enkele boekenwurm aan kan weerstaan. Op de Kleine Markt, in het verlengde van de Kammenstraat, heeft deze winkel een stationery spin-off: Wunderkammer. In de rekken liggen agenda’s en kalenders, maar ook toffe binnenhuisdecoratie. Nog zo’n aanrader is boekhandel en wijnbar Luddites. Gevestigd in een statig herenhuis is dit de ideale plek om even de benen te strekken met een glaasje wijn.

Modetoppers

Nog op zoek naar een nieuwe wintertrui of een feestelijk jurkje? Bij Juttu op de Meir brengt het aanbod van onder meer Hampton Bays, Nathalie Vleeschouwer en Four Roses kleur op gure winterdagen. Ook bij Essentiel Antwerp ontbreekt het niet aan kleur in de rekken, noch aan pit. Leuk weetje: naast een vestiging in de Lombardenvest en Huidevettersstraat heeft het merk een outlet in de Kammenstraat. De buurt waar de drie winkels gevestigd zijn, heet overigens niet voor niets de Modewijk. Struin je hier door de straten, dan bots je ook op parels als Dries Van Noten, multibrandstore Stepbystep, Julia June, Lewis & Melly en het juwelenwalhalla van Wouters & Hendrix.

Eco-logisch

Vind je het logisch om duurzame kerstcadeaus en -outfits te kopen? Ga zeker langs bij vegan concept store Stay Gold, met een mooi aanbod ecologische cosmetica, schoenen, accessoires en huisraad. Ook elk product bij Supergoods en Curated by Edo is 100% ethisch verantwoord. En dan is er nog Rewind Design in de buurt van het Zuid, een recycled-designwinkel met een positief verhaal vlakbij tal van andere vintage- en antiekzaken. Unieke preloved stukken van topmerken scoor je bij Labels Inc. en Rosier 41, terwijl je in de Antwerpse vestiging van Melting Pot Kilo betaalt voor kledij op basis van gewicht.

Kerst in huis (en in ‘t Stad)

De winkel van Christel Dauwe in de karaktervolle Kloosterstraat baadt het hele jaar door in een nostalgische kerstsfeer. Wil je je kerstboom straks doen schitteren met handgemaakte figuren of exceptionele kerstballen, dan ben je hier aan het juiste adres. En natuurlijk zijn er nog de kerststalletjes die het historische centrum opfleuren van 9 december tot 8 januari ter gelegenheid van Winter in Antwerpen. Adem de kerstsfeer in, smul tussendoor van een lekkere hap en sluit je winkeluitje af in een van de winterbars of met een rit in het reuzenrad om het magische kerstgevoel ten volle te beleven.

In december is elke zondag koopzondag in Antwerpen. Plan je winkeluitstap en combineer met een bezoek aan het magische winterwonderland van Winter in Antwerpen.