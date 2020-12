Op zoek naar een nieuwe handtas? Influencer Sofie Rome helpt je kiezen.

Vintage vibes

Wie @zosiarome op Instagram volgt, weet dat de fashionista zweert bij klassieke, minimalistische looks met een vintage toets. Die lijn trekt ze graag door naar haar accessoires. ‘Ik nijg eerder naar klassieke tassen die ik jarenlang kan dragen dan naar trendgevoelige exemplaren. Tijdloze handtassen die me aan de collectie van mijn oma doen denken, met subtiele goudkleurige slotjes of nopjes onder de tas: altijd stijlvol.’ Onder Sofies favorieten springen enkele bordeaux exemplaren in het oog. Niet meteen een kleur die je zelf zou kiezen? De warme tint past verrassend mooi bij een outfit in camel, beige of zwart en zorgt voor een leuk contrast bij een opvallende print.

Volledig scherm Mia Tomazzi, Usisi Sister, Lia Biassoni © Ninashop.be

1. Lazise, Mia Tomazzi (nu 72,90 euro ipv 319 euro)

3. Secchia, Lia Biassoni (nu 104,70 euro ipv 359 euro)

Rugzak

Voor wie net als Sofie zweert bij de fiets of het openbaar vervoer is een degelijke rugzak een echte must-have. Die nylon backbacks van uit je tienerjaren mag je gerust aan je kroost doorgeven. Kies liever voor een classy exemplaar met vintagetwist: perfect voor een dagje op kantoor. Voor de kameleons onder ons zijn multifunctionele rugzakken een echte aanrader. Op de rug of aan de schouder? Met de Viviana van Anna Morellini kan je alle kanten uit. Voor een stevig exemplaar uit kwaliteitsleer betaal je weliswaar iets meer, maar wie goed zoekt kan vaak mooie koopjes doen.

Volledig scherm Anna Morellini, Lia Biassoni, Lucca Baldi © Ninashop.be

1. Viviana, Anna Morellini (nu 69,90 euro ipv 269 euro)

2. Era, Lia Biassoni (nu 101,70 euro ipv 339 euro)

3. Asola, Lucca Baldi (nu 92,70 euro ipv 309 euro)

Let op je lengte

Een opvallende XL-bag staat mooi bij een groot iemand. Kreeg je minder centimeters toebedeeld? Dan oogt een compactere handtas eleganter. ‘Ik let er altijd op dat mijn handtas in verhouding is met mijn lengte. Mij zal je dus niet snel met een XL-tas zien rondlopen.’ Goed nieuws voor de kleintjes onder ons: compacte schoudertassen zijn dit seizoen overal. De favorieten van Sofie zijn praktisch, elegant én ruim genoeg voor je telefoon, zakdoekjes, lipstick en mondmasker. Twijfel je over de kleur? Beige combineert perfect met de warme bruintinten die je deze winter overal ziet en staat net zo mooi bij zomerse pasteltinten en felle prints.’

Volledig scherm Anna Morellini, Monk & Anna © Ninashop.be

1. Sofia, Anna Morellini (nu 56,70 euro ipv 179 euro)

Scoren met croco

Spelen met verschillende texturen en materialen maakt je outfit interessant. Leder met een crocostructuur is al een tijdje een hit in handtassenland en daar komt niet meteen verandering in. Een zwarte passe-partout of een handtas met atypische vorm als eyecatcher? Aan jou de keuze! Sofies favorieten hebben alvast één ding met elkaar gemeen. Sinds ze enkele maanden geleden op straat bestolen werd, kiest de fashionista resoluut voor handtassen met ritsen of sluitingen die grijpgrage pickpockets op afstand houden.

Volledig scherm HVISK, Anna Morellini, Anna Morellini © Ninashop.be

2. Anastasia, Anna Morellini (nu 74,70 euro ipv 249 euro)

3. Gianna, Anna Morellini (nu 74,70 euro ipv 189 euro)

