Nu kopen, jarenlang dragen: 9 tijdloze handtassen voor een soldenprikje

De juiste maat

Van een mini clutch tot een XXL shopper: handtassen komen in tal van vormen. Maar dat betekent niet ieder type op jouw lijf geschreven is. Denk vooraleer je een nieuwe tas in je virtuele winkelkar dropt even na over hoe je jouw aankoop wil gebruiken. Heb je graag de handen vrij? Dan is een compacte crossbodytas op jouw lijf geschreven: perfect voor een avond uit, dagje soldenshoppen of citytrip. Een ruime schoudertas is dan weer ideaal voor de praktische zielen onder ons: ruim genoeg om je hele hebben en houden in te passen én ook op kantoor de ideale bondgenoot. Voor fietsfanaten en pendelaars is een modieuze rugzak een echte must-have. Profiteer van deze soldenmaand om jezelf op een nieuw exemplaar te trakteren, want voor een stevige rugzak tel je al snel flink wat euro’s neer.

Let op details

De materiaalsoort en prijs van een handtas gaan vaak hand in hand. Voor een tas in kwaliteitsleder betaal je meestal meer dan voor een model in imitatieleder, maar je bent dan ook zeker van een lange levensduur. Toch hoeft vegan leder niet altijd onder te doen voor leder. Een leuke handtas gespot? Kijk naar de afwerking. Een kwalitatieve tas heeft mooie, compacte stiksels of een stevige lijmrand. Een tas die ontworpen is om op zichzelf te staan, moet metalen ‘voetjes’ hebben om slijtage tegen te gaan. Controleer ook of de hoeken van je tas voldoende stevig zijn. Tijdens online shoppen is de vergrootfunctie een niet te missen hulpmiddel. Zoom in op de kleinste details om er zeker van te zijn dat jouw soldendeal geen miskoop is. Tijdens fysiek shoppen is de zippercheck een handige test. Een stroeve rits zal vroeg of laat onvermijdelijk breken. Let ook op scharnieren, riemen en drukknopen. Ieder detail van je handtas moet soepel voelen.