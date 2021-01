Nu al gespot: de handtassentrends voor 2021

Op zoek naar de perfecte handtas om je kerstcentjes in te investeren? Shop slim en met de trends van lente/zomer 2021 in het achterhoofd. Ninashop selecteerde haar favorieten voor 2021.

Tweedimensionaal

De opvallendste trend in handtassenland is ongetwijfeld de tweedimensionale handtas. Met haar platte vorm doet de tas aan een dunne archiefmap denken. Ook al is deze nieuwkomer is misschien niet het meest praktische exemplaar, qua fashion statement kan ze absoluut tellen. Om in de gaten te houden!

Volledig scherm X © Ninashop.be

2. Malvasia, Zoe & Noe (Nu 34,83 euro ipv 199 euro)

Neon

Neontinten zijn niet bepaald voor muurbloempjes. Maar wie graag een fashion statement maakt, scoort met deze opvallende lentekleuren. Vind je een fluo outfit nét een tikkeltje too much? Zwier dan een neon tas om de arm en surf subtieler mee op de trend.

Volledig scherm X © Ninashop.be

Juweeltjes

Waar belt bags de voorbije jaren het straatbeeld domineerden, mogen we in 2021 een elegantere nieuwe trend verwelkomen. Deze lente kies je voor sierlijke mini-tasjes die je als halsketting draagt of subtiel over je borst drapeert. Veel kan je er weliswaar niet in kwijt, maar dat is ook niet de bedoeling. Deze juweeltjes zijn ideaal voor een avondje uit (of in afwachting daarvan: een lange boswandeling).

Volledig scherm X © Ninashop.be

1. Monte Lesima, Pia Sassi (Nu 113,40 euro ipv 189 euro).

3. Ideal of Sweden (Nu 44,99 euro ipv 59,99 euro)

Snoepjeskleuren

Na een somber 2020 snakken we allemaal naar een portie ‘joie de vivre’. Dat gevoel is ook de designers niet ontgaan. Nooit eerder zagen we zoveel felle ‘in your face’ kleuren op de catwalks. Hot pink, knaloranje, grasgroen of felblauw? Een ding staat vast: deze lente blazen felle snoepjeskleuren je garderobe nieuw leven in.

Volledig scherm X © Ninashop.be

2. Bagni, Lucca Baldi (Nu 50,70 euro ipv 169 euro)

Groter dan groots

Zeul jij graag je hele hebben en houden met je mee? Dan is deze handtassentrend op jouw lijf geschreven. XL bags zijn deze lente overal. Hét bewijs dat praktisch en stijlvol hand in hand kunnen gaan.

Volledig scherm X © Ninashop.be

1. Monica, Zoe & Noe (nu 98,70 euro ipv 329 euro).

3. Lagrein, Zoe & Noe (Nu 86,70 euro ipv 289 euro)

Frullen

Ook fans van ruffles, kwastjes, kant en strass blijven niet op hun honger zitten. Accessoires zijn bedoeld om je outfit op te leuken en dat hebben deze beauties alvast goed begrepen. Een beetje blingbling als smaakmaker of liever all the way? Voor ieder wat wils.

Volledig scherm X © Ninashop.be

1. Navigli, Mia Tomazzi (Nu 90,30 euro ipv 129 euro).

Aan het werk

Misschien ligt het aan onze honger naar normaliteit? Wat de reden ook is, bij tal van designers spotten we klassieke werktassen in hun lente-zomercollecties 2021. De perfecte aanwinst voor je kantooroutfit (ook al werk je nu nog even aan de keukentafel).

Volledig scherm X © Ninashop.be

1. Serena, Anna Morellini (Nu 84,90 euro ipv 339 euro).

Op zoek naar een ander model voor 2021? Bekijk hier het volledige aanbod in de ninashop

Lees ook op Ninashop.be: