Make-up, wijn of inkt op je leren handtas? Zo verwijder je zelfs de lastigste vlekken

Een streepje lipstick, een lopende pen of een glas rode wijn over je lievelingstas? Een ongelukje in snel gebeurd. Maar geen nood, Ninashop.be helpt je op weg zodat je met deze tips jouw leren tas kan redden van een plotse dood.

Make-up vlekken

Een foundation- of lipstickvlek op je lievelingstas? Wat je ook doet, ga de vlek niet met water te lijf! Zo maak je de schade alleen maar groter. Ook dure wondermiddeltjes hoef je niet in huis te halen. Dé ideale bondgenoot bij lastige vlekken op je leren tas is goedkoper dan je denkt. Meer zelfs, je hebt het vast in huis. Vaseline is afkomstig van petroleum en slaagt er daarom als geen ander in om vuildeeltjes te capteren zodat je ze makkelijk kan verwijderen. Smeer een royale hoeveelheid van de klassieker op de make-up vlek. Laat even inwerken en verwijder het goedje met een vochtige doek. Herhaal indien nodig. Laat de crème een vette glans na op je handtas? Wrijf het overtollige vet weg met een beetje milde detergent op een zachte doek.

Inktvlekken

Inktvlekken laten zich helaas niet zo makkelijk uitwissen. Ga eerst en vooral voor de zachte aanpak. Druppen wat zachte vloeibare zeep op een witte, schone doek en dep zachtjes op de inktvlek. Krijg je de vlek niet meteen weg? Haal dan het flesje ontsmettingsalcohol uit de apothekerskast. Doop een wattenstaafje of proper doekje in de alcohol en dep voorzichtig op de vlek. Verzorg je tas nadien met een leerconditioner om het getroffen gebied extra te voeden. Ook haarlak (mét alcohol) zou wonderen doet. Spray wat lak op een wattenstaafje en behandel de vlek voorzichtig. Nog steeds geen geluk? Dan is nagelriemverwijderaar – te koop bij de meeste drogisterijen- het proberen waard. Kies er eentje zonder olie en breng een dikke laag aan op de vlek. Laat 24 uur inwerken en verwijder met een vochtige doek.

Wijn

Eén overenthousiaste beweging aan tafel kan je lekkere glas wijn op je handtas doen belanden. Zet je handtas op een veilige plek om ongelukjes te voorkomen. Is het kwaad al geschied? Dan is snel handelen de boodschap. Probeer met een papieren of katoenen doek zoveel mogelijk wijn te absorberen. Om de vlek tot in de diepte aan te pakken is zuurstofwater jouw go-to. Dip een stuk keukenrol in het zuurstofwater, knijp het overtollige product weg en leg het vochtige stuk papier op de wijnvlek. Voor een extra diepgaande werking kan je er een zwaar boek op leggen. Laat het zuurstofwater een halfuurtje inwerken en wrijf voorzichtig schoon met een vochtige doek. Herhaal indien nodig. Geen beterschap? Laat het vlekkenwerk dan over aan professionals en breng je tas binnen bij een droogkuis gespecialiseerd in lederwaren.

