Instant lentegevoel met deze 9 handtassen

Groter dan groot

Zeul je graag je hele hebben en houden met je mee? Dan is de XL tassentrend op jouw lijf geschreven. Oversized handtassen zwaaien de scepter deze lente. Laat je grillige modetrends liever aan je voorbij gaan? Dan is een tijdloos lederen exemplaar jouw perfecte match. Liever wat speelser? Leuke canvas tassen zijn dit voorjaar een echte hit. Linnen, katoen of ribfluweel? Jij kiest! Deze pareltjes zijn ideaal voor een bezoekje naar de supermarkt en haal je net zo graag boven voor een dagje naar kantoor of een weekend weg, als het eindelijk weer mag.

Knallen met kleur

Nooit eerder spotten we zoveel kleurenpracht in de lentecollecties. Ook mode-ontwerpers snakken duidelijk naar een portie vrolijkheid. Feloranje, lila of snoepjesroze? Deze lente kiezen we resoluut voor een knalkleur. Voel jij je meer op je gemak in wat subtielere kledij? Dan is een felle handtas het ideale accessoire om je outfit nieuw leven in te blazen. Een waardige én draagbare opvolger van de neontrend van vorig jaar. We like!