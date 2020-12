Een vlek op je fluwelen handtas? Zo pak je het aan.

Dit zijn écht handtassen voor powervrou­wen

11 september Je droomjob in de wacht slepen? Een goede voorbereiding is key, maar vergeet ook niet om even stil te staan bij wat je aantrekt voor je sollicitatiegesprek. Je hebt maar één kans om een eerste indruk te maken en helaas duurt het amper enkele seconden vooraleer een gesprekspartner zich een beeld van je vormt. Zorg er dus voor dat je meteen de juiste snaren raakt. Ga voor een neutrale en toch krachtige outfit en denk twee keer na over welke handtas je om de arm slaagt. Laat je favoriete tijgerprint voor een keer thuis. Een zwarte businesstas straalt de nodige sérieux uit.