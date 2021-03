Dit zijn onze favoriete statement-tassen

Accessoires zijn de kleine helden van de modewereld. Ze kunnen een eenvoudige outfit transformeren in een look die zo van de catwalk lijkt te komen. Ons favoriete accessoire? De statement-handtas. Niet enkel een praktische schatbewaarder, maar vooral ook een stijlvolle toevoeging aan jouw kleding. Met deze 9 prachtige handtassen maak je een verpletterende indruk.

Knallen met kleur

Deze lente gaan we voor een regenboog aan kleuren. Zachtroze tinten maken plaats voor krachtig fuchsia, paars en vurig rood. Kleureninstituut Pantone riep ‘illuminating yellow’ uit tot dé trendkleur van 2021. Het is duidelijk: dit voorjaar gaan we voor een en al vrolijkheid. Precies wat we in deze tijden nodig hebben! Byebye coronadip, deze kleurrijke tassen zorgen gegarandeerd voor een goed humeur.

Scoren met XL

Liever op veilig spelen? Een XL-bag in cognackleur is een tijdloze aanwinst in iedere handtascollectie. De neutrale tint past bij zo goed als elke outfit en staat meteen heel wat zonniger dan je vertrouwde zwarte tas. In deze toppers kan je makkelijk je hele hebben en houden kwijt. Tijdloos, stevig én met een leuke korting als kers op de taart : we like!